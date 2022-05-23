Культура 23.05.2022 в 12:13
В Улан-Удэ на Библионочь пригласят диджеев
Мероприятие пройдет в реконструированной Национальной библиотеке
Текст: Петр Санжиев
28 мая, перед Днем рождения Бурятии, в недавно реконструированной Национальной библиотеке состоится Библионочь. Стоимость входного билета всего сто рублей. Традиционно ожидается большой наплыв посетителей.
«Национальная библиотека всегда готовит к этому мероприятию квесты, игры, викторины, разыгрываются призы, проходят встречи. Нынче Библилночь посвящена путешественникам, гидам, которые расскажут о туристическом потенциале нашей республики. Конечно, пройдут разные музыкальные встречи, можно будет увидеть и услышать наши танцевальные, вокальные группы. Будет организовано несколько музыкальных сцен - на первом этаже и на последнем этаже, где с 21 часа пройдет диджей-сет, пригласим самых интересных диджеев», - сообщила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
В распоряжении посетителей будет 13 тысяч квадратных метров Нацбиблиотеки. Даже просто пройтись по ней будет интересно.
На Библионочи каждый зал посвятят определенной теме. Конечно, будет интерактивная часть - люди смогут стать участниками концертных номеров, побывать в роли жениха и невесты, почувствовав обряд венчания. Будет представлена театрализованная программа об истории национального бурятского костюма, каждый родовой костюм подробно опишут, все разъяснят. Участники мероприятия смогут принять участие в дефиле, примерить красивые этнические костюмы - стать на время моделями.
Квесты пройдут в цоколе - на отметке минус 7 метров. Можно будет познакомиться с оборудованием Нацбиблиотеки, мобильными стеллажами и т. д. В обычный день такое невозможно. По всей библиотеке будут проходить мастер-классы от мастеров хэндмэйда. Состоится ярмарка мастеров, можно купить разные прикольные вещи. На втором этаже организуют детскую площадку.
«Раньше площади были меньше почти в четыре раза. Когда проводили Библионочь, нас буквально сносило, невозможно было пройти среди посетителей. Сейчас, наверное, все будет более комфортно», - отмечают организаторы.
Главный приз Библионочи - сертификат на 20 тысяч рублей от туркомпании «Открой Бурятию», его разыграют в конце мероприятия на основной площадке первого этажа. Входной билет - это и есть лотерейный билет, который даст шанс на выигрыш сертификата.
Фото: «Номер один»
«Национальная библиотека всегда готовит к этому мероприятию квесты, игры, викторины, разыгрываются призы, проходят встречи. Нынче Библилночь посвящена путешественникам, гидам, которые расскажут о туристическом потенциале нашей республики. Конечно, пройдут разные музыкальные встречи, можно будет увидеть и услышать наши танцевальные, вокальные группы. Будет организовано несколько музыкальных сцен - на первом этаже и на последнем этаже, где с 21 часа пройдет диджей-сет, пригласим самых интересных диджеев», - сообщила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
В распоряжении посетителей будет 13 тысяч квадратных метров Нацбиблиотеки. Даже просто пройтись по ней будет интересно.
На Библионочи каждый зал посвятят определенной теме. Конечно, будет интерактивная часть - люди смогут стать участниками концертных номеров, побывать в роли жениха и невесты, почувствовав обряд венчания. Будет представлена театрализованная программа об истории национального бурятского костюма, каждый родовой костюм подробно опишут, все разъяснят. Участники мероприятия смогут принять участие в дефиле, примерить красивые этнические костюмы - стать на время моделями.
Квесты пройдут в цоколе - на отметке минус 7 метров. Можно будет познакомиться с оборудованием Нацбиблиотеки, мобильными стеллажами и т. д. В обычный день такое невозможно. По всей библиотеке будут проходить мастер-классы от мастеров хэндмэйда. Состоится ярмарка мастеров, можно купить разные прикольные вещи. На втором этаже организуют детскую площадку.
«Раньше площади были меньше почти в четыре раза. Когда проводили Библионочь, нас буквально сносило, невозможно было пройти среди посетителей. Сейчас, наверное, все будет более комфортно», - отмечают организаторы.
Главный приз Библионочи - сертификат на 20 тысяч рублей от туркомпании «Открой Бурятию», его разыграют в конце мероприятия на основной площадке первого этажа. Входной билет - это и есть лотерейный билет, который даст шанс на выигрыш сертификата.
Фото: «Номер один»
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