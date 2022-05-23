В Улан-Удэ на Библионочь пригласят диджеев

28 мая, перед Днем рождения Бурятии, в недавно реконструированной Национальной библиотеке состоится Библионочь. Стоимость входного билета всего сто рублей. Традиционно ожидается большой наплыв посетителей.«Национальная библиотека всегда готовит к этому мероприятию квесты, игры, викторины, разыгрываются призы, проходят встречи. Нынче Библилночь посвящена путешественникам, гидам, которые расскажут о туристическом потенциале нашей республики. Конечно, пройдут разные музыкальные встречи, можно будет увидеть и услышать наши танцевальные, вокальные группы. Будет организовано несколько музыкальных сцен - на первом этаже и на последнем этаже, где с 21 часа пройдет диджей-сет, пригласим самых интересных диджеев», - сообщила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.В распоряжении посетителей будет 13 тысяч квадратных метров Нацбиблиотеки. Даже просто пройтись по ней будет интересно.На Библионочи каждый зал посвятят определенной теме. Конечно, будет интерактивная часть - люди смогут стать участниками концертных номеров, побывать в роли жениха и невесты, почувствовав обряд венчания. Будет представлена театрализованная программа об истории национального бурятского костюма, каждый родовой костюм подробно опишут, все разъяснят. Участники мероприятия смогут принять участие в дефиле, примерить красивые этнические костюмы - стать на время моделями.Квесты пройдут в цоколе - на отметке минус 7 метров. Можно будет познакомиться с оборудованием Нацбиблиотеки, мобильными стеллажами и т. д. В обычный день такое невозможно. По всей библиотеке будут проходить мастер-классы от мастеров хэндмэйда. Состоится ярмарка мастеров, можно купить разные прикольные вещи. На втором этаже организуют детскую площадку.«Раньше площади были меньше почти в четыре раза. Когда проводили Библионочь, нас буквально сносило, невозможно было пройти среди посетителей. Сейчас, наверное, все будет более комфортно», - отмечают организаторы.Главный приз Библионочи - сертификат на 20 тысяч рублей от туркомпании «Открой Бурятию», его разыграют в конце мероприятия на основной площадке первого этажа. Входной билет - это и есть лотерейный билет, который даст шанс на выигрыш сертификата.Фото: «Номер один»