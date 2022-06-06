Культура 06.06.2022 в 11:11

В Бурятии создан первый рок-мюзикл на бурятском языке с элементами аниме и компьютерных игр

Его представят публике 16-17 июня в Оперном театре
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии создан первый рок-мюзикл на бурятском языке с элементами аниме и компьютерных игр
"Номер один"
Бурятский театр оперы и балета завершает сезон премьерой рок-мюзикла "Бальжан Хатан". Это первый рок-мюзикл на бурятском языке. В постановке задействованы солисты оперы и балета, хор, симфонический оркестр. Режиссером является Олег Юмов. 

В качестве Бальжан Хатан выступят Дина Санданова и Батчимэг Самбуу. Интересно, что роль мамы Бальжан Хатан исполнит легендарная Галина Шойдагбаева, народная артистка СССР.

Рок-мюзикл создан по мотивам легенды о предводительнице хори-бурят. Суть ее в том, что она ставит интересы народа выше личных.

Художники создают образы героев, в которых можно увидеть элементы стиля аниме и компьютерных игр. Легенда рассказана современным музыкальным языком.
 
Этот проект "вырос" из независимого проекта Олега Юмова - этно-рок-оперы "Бальжан Хатан", которая имела большой успех у зрителей.
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с 1 по 7 июня

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