В Бурятии создан первый рок-мюзикл на бурятском языке с элементами аниме и компьютерных игр

Бурятский театр оперы и балета завершает сезон премьерой рок-мюзикла "Бальжан Хатан". Это первый рок-мюзикл на бурятском языке. В постановке задействованы солисты оперы и балета, хор, симфонический оркестр. Режиссером является Олег Юмов.В качестве Бальжан Хатан выступят Дина Санданова и Батчимэг Самбуу. Интересно, что роль мамы Бальжан Хатан исполнит легендарная Галина Шойдагбаева, народная артистка СССР.Рок-мюзикл создан по мотивам легенды о предводительнице хори-бурят. Суть ее в том, что она ставит интересы народа выше личных.Художники создают образы героев, в которых можно увидеть элементы стиля аниме и компьютерных игр. Легенда рассказана современным музыкальным языком.Этот проект "вырос" из независимого проекта Олега Юмова - этно-рок-оперы "Бальжан Хатан", которая имела большой успех у зрителей.