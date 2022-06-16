Спектакль театра Русской драмы получил приз жюри «За честный разговор с подростками»

«Поздравляем команду спектакля и гордимся наградой бестужевцев на очередном театральном фестивале. Отрадно, что Улан-Удэ вновь прозвучал, как город, в котором работают одни из лучших театров на Дальнем Востоке с достойным и интересным репертуаром» - поздравила коллектив министр культуры Бурятии Соелма Баяртуевна Дагаева.

15 июня в Благовещенске прошла церемония закрытия I Дальневосточного театрального фестиваля для детей и о детях «Территория детства». Спектакль Государственного русского драматического театра им.Н.А.Бестужева «Макаки, пицца и деструкция» в постановке Сергея Левицкого получил специальный приз жюри «За честный разговор с подростками». Об этом сообщает пресс-служба театра.9 июня бестужевцы на сцене Амурского областного театра драмы показали подростковый спектакль «Макаки, пицца и деструкция» по пьесе Ирины Васьковской и Дарьи Уткиной, созданный при поддержке правительства РБ и министерства культуры Бурятии.I Дальневосточный театральный фестиваль для детей и о детях «Территория детства» состоялся при финансовой поддержке президентского фонда культурных инициатив, министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительства Амурской области, администрации города Благовещенск.Организаторами стали Амурский областной театр драмы, Амурский областной театр кукол и общественная организация Амурский областной Союз женщин.Победителей выбирало экспертное жюри – театральные критики, драматурги и режиссеры: Кристина Матвиенко, Анна Шавгарова, Нина Шульгина, Анастасия Букреева, Павел Овсянников, Виктор Скоморошко, Галина Федосеева, Яна-Стародуб-Афанасьева. Финалистов определяли в трех номинациях: «Лучший кукольный спектакль», «Лучший спектакль для детей» и «Лучший спектакль для подростков». Спектакль Русского драмтеатра «Макаки, пицца и деструкция» получил специальный приз жюри «За честный разговор с подростками».