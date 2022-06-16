Культура 16.06.2022 в 11:31

Бурятия выделит гранты на развитие культуры семейских

Соответствующее постановление подписал глава республики Алексей Цыденов
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Текст: Нина Павлова
Бурятия выделит гранты на развитие культуры семейских
"Номер один"
Гранты правительства Бурятии получат творческие коллективы для осуществления проектов, направленных на поддержку и развитие культуры старообрядцев. Соответствующее постановление подписал глава республики Алексей Цыденов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Организации, которые занимаются популяризацией культуры семейских и осуществляющих творческие проекты могут выиграть три гранта правительства Республики Бурятия. Размер одного такого гранта составляет 300 тыс. рублей. Министерство культуры Бурятии объявило конкурс на соискание грантов для осуществления творческих проектов некоммерческими организациями, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями культуры, осуществляющими деятельность в сфере культуры старообрядцев (семейских), проживающих в республике.

Одними из главных критериев, по которым будут оцениваться заявки являются: художественная ценность творческого проекта, наличие квалифицированного персонала для реализации и ожидаемый социально-культурный эффект.

Конкурсные заявки будут приниматься с 16 июня до 15 июля 2022 года, а с 18 до 29 июля конкурсная комиссия Минкультуры Бурятии будет рассматривать заявки. Победившими считаются заявки трех некоммерческих организаций, которые набрали наибольшее количество баллов.

«Сегодня без самобытных традиций, уникального песенного искусства, расписных домов, декоративного творчества старообрядцев Забайкалья невозможно представить наш многонациональный регион. Сохранение живой культурной традиции семейских – наша важнейшая задача. И в Бурятии многое делается для этого. Мероприятия, посвященные старообрядческой культуре, входят в перечень общественно-значимых мероприятий Республики Бурятия. За счет средств республиканского бюджета издаются книги, создаются документальные фильмы, проводятся творческие конкурсы, фестивали, выставки, посвященные культуре старообрядцев, строятся, ремонтируются дома культуры, поддерживаются социально ориентированные некоммерческие организации»

- сказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Напомним, в 2020 году Алексей Цыденов поручил создать государственную республиканскую программу по сохранению и развитию традиционной культуры старообрядцев. Министерством культуры Бурятии были собраны и обобщены предложения общественных организаций, научного сообщества, районов компактного проживания семейских. И уже в 2022 году подпрограмма была создана с объемом финансирования 50 млн. рублей на 5 лет, принята и начала свое действие.

В этом году в рамках программы уже создано новое структурное подразделение в республиканском центре народного творчества, который курирует направление по развитию традиционной культуры семейских, создается   сайт - электронная база данных по традиционной культуре семейских, запланированы этнографические экспедиции. В этом году пройдут два крупных общественно-значимых мероприятия - Празднование Новолетия и республиканский смотр-конкурс культуры и быта семейских «Хранители отчих традиций». Ежегодно пять любительских коллективов будут получать средства на приобретение сценических костюмов, музыкальных инструментов. Министерством образования и науки Республики Бурятия в рамках программы ведется разработка и готовится издание учебно-методического комплекса по истории и культуре семейских для дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования.
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