Культура 20.06.2022 в 11:03

Бурдрам проведет в Улан-Удэ шествие между двумя площадями

Бурятия готовится отметить 90-летие театра
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Текст: Петр Санжиев
Бурдрам проведет в Улан-Удэ шествие между двумя площадями
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В этом году исполняется 90 лет единственному в мире театру,  в котором ставят спектакли на бурятском языке. Бурдрам отметит дату циклом мероприятий. Самым необычным будет шествие труппы по центру Улан-Удэ. 

Процессия стартует 27 июня (в 12 часов) на площади Революции и финиширует на площади Советов, где будет установлена сцена. На ней состоится праздничная программа. Другие театры выступят со своими приветственными номерами.

Другим интересным моментом тогда будет презентация большой юрты. Ее установят перед входом в Бурдрам. Юрта построена на средства, поступившие из федерального бюджета в рамках мероприятий по подготовке к столетию создания республики, которое Бурятия отметит в 2023 г. В юрте пройдут первые спектакли.

28 июня Бурдрам организует юбилейный концерт. Зрители увидят отрывки из разных спектаклей. В гости приедут два известных театра из Монголии.

В целом, юбилейные мероприятия начнутся с 25 июня. В театре, в небольшом зале, откроют выставку, подготовленную художником театра. На следующий день Государственный архив развернет выставку исторических документов, посвященную уникальному театру. А в 17 часов начнется спектакль по известному произведению европейской культуры "Слуга двух господ". Это будет пятая постановка данного произведения. Как отмечают в Бурдраме, будет использован перевод от 1937 г.

Кстати, Бурдрам вошел в созданную в России Ассоциацию национальных театров (в нее объединились 35 театров). Скоро в Якутске состоится съезд организации. Художественный руководитель Бурдрама Саян Жамбалов входит в число членов Совета Ассоциации.

В этом юбилейном году в Бурдраме пройдет ремонт здания и мастерских.
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