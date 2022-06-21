В Улан-Удэ открылась выставка о преступлениях нацистов

Сегодня, 21 июня в преддверии Дня памяти и скорби в Центре допризывной подготовки и патриотического воспитания (ул. Буйко, 17б) открылась выставка «Преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны и в настоящее время». Данная выставка открылась, благодаря федеральному проекту «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».Открыли выставку уполномоченный по правам ребенка Бурятии Наталья Ганькина, депутат по одномандатному избирательному округу №5, заместитель председателя Улан-Удэнского городского Совета депутатов Анатолий Белоусов, заместитель председателя Комитета по образованию Любовь Цепкова, директор Центра допризывной подготовки и патриотического воспитания Олег Зайцев, руководители учреждений дополнительного образования.- Завтра, 22 июня, исполняется 81 год как фашистская Германия напала на Советский Союз. Именно 81 год назад началась самая кровопролитная и страшная война в истории нашей страны. Советский Союз понес колоссальные потери. Для нашей страны — это трагедия, это то, что мы не забудем никогда. Отрадно приветствовать тех, кто пришел сегодня на открытие выставки, кто не равнодушен к системе образования, кто переживает за будущее наших детей, - отметила Любовь Цепкова заместитель председателя Комитета по образованию.- Мы организовали эту выставку и хотим показать взрослым, еще раз напомнить о тех зверствах, которые учиняли и учиняют нацисты. Сегодня мы боремся с нацизмом, а ведь этого не должно быть, - с такими словами открыл выставку директор Центра допризывной подготовки и патриотического воспитания Олег Зайцев.На выставке был представлен отрывок из фильма «Иди и смотри» 1985 года. Великая Отечественная война показана глазами подростка. Реалистичные кадры отражают все те зверства, которое учинила фашистская Германия, преступления против человечности. Далее Вадим Таюрский педагог Центра рассказал об инсталляциях и артефактах, представленных на выставке. Рассказал, также и о фотографиях, сделанных с мест боев на Украине.В летний период выставка работает по заявкам учреждений, где проводят свои каникулы дети и подростки. Также педагогами Центра допризывной подготовки организуются выезды в лагерь. Завтра, 22 июня, выставку «Оружие военных лет» увидят дети в лагере «Березка».Фото: пресс-служба Комитета по образованию Администарции г. Улан-Удэ