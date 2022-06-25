Культура 25.06.2022 в 09:38
Сегодня в Улан-Удэ пройдёт праздник «Наадан-Сурхарбаан 2022»
Программа праздничных мероприятий на 25 июня
Вчера, 24 июня, в Бурятии стартовал первый день долгожданного культурно-спортивного праздника «Наадан-Сурхарбан» (0+). Он проходит после двухлетнего перерыва, когда соревнования запретили из-за ковидных ограничений. Сурхарбан стартовал с конных скачек на ипподроме Иволгинского дацана 24 июня. Состязались 84 наездника на 84 лошадях различных пород. В этом году количество дистанций увеличили с шести до десяти.
Все остальные виды соревнований пройдут сегодня, 25 июня, с 9 утра на Центральном стадионе в Улан-Удэ. Участники будут состязаться в гиревом спорте, разбивании хребтовой кости, бурятских шахматах шатар, стрельбе из национального лука и национальной борьбе бухэ барилдаан.
Жителей и гостей Бурятии на Центральный стадион, чтобы окунуться в настоящий масштабный праздник.
Программа мероприятий:
09.00 – Открытие соревнований по всем видам спорта
09.15-15.00 – Предварительные соревнования по видам спорта
15.00-16.30 – Финальные соревнования по видам спорта
16.30-17.00 – Награждение призеров и победителей по всем видам спорта в весовых категориях и по возрастным группам
17.00-18.00 – Перерыв. Подготовка к церемонии открытия
18.00-18.30 – Торжественная церемония открытия, парад участников – муниципальных образований республики
18.30-19.10 – Финал Абсолютного первенства по стрельбе из традиционного бурятского лука
19.10-19.30 – Финал Абсолютного первенства по разбиванию хребтовой кости «Сээр хухалха»
19.30-20.00 – Финал Абсолютного первенства по бурятской борьбе «Бүхэ барилдаан»
20.00-20.30 – Награждение Абсолютных чемпионов, победителей командного первенства и общекомандного первенства.
Все остальные виды соревнований пройдут сегодня, 25 июня, с 9 утра на Центральном стадионе в Улан-Удэ. Участники будут состязаться в гиревом спорте, разбивании хребтовой кости, бурятских шахматах шатар, стрельбе из национального лука и национальной борьбе бухэ барилдаан.
Жителей и гостей Бурятии на Центральный стадион, чтобы окунуться в настоящий масштабный праздник.
Программа мероприятий:
09.00 – Открытие соревнований по всем видам спорта
09.15-15.00 – Предварительные соревнования по видам спорта
15.00-16.30 – Финальные соревнования по видам спорта
16.30-17.00 – Награждение призеров и победителей по всем видам спорта в весовых категориях и по возрастным группам
17.00-18.00 – Перерыв. Подготовка к церемонии открытия
18.00-18.30 – Торжественная церемония открытия, парад участников – муниципальных образований республики
18.30-19.10 – Финал Абсолютного первенства по стрельбе из традиционного бурятского лука
19.10-19.30 – Финал Абсолютного первенства по разбиванию хребтовой кости «Сээр хухалха»
19.30-20.00 – Финал Абсолютного первенства по бурятской борьбе «Бүхэ барилдаан»
20.00-20.30 – Награждение Абсолютных чемпионов, победителей командного первенства и общекомандного первенства.
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