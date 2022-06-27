Культура 27.06.2022 в 14:08

В Улан-Удэ звание «Заслуженного артиста Бурятии» получил Владимир Барташевич

Более десяти лет актер проработал в Русском драматическом театре

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В Улан-Удэ звание «Заслуженного артиста Бурятии» получил Владимир Барташевич
24 июня на закрытии 93-го театрального сезона министр культуры Бурятии Соелма Дагаева вручила актеру Государственного русского драматического театра им.Н.А.Бестужева Владимиру Барташевичу почетное звание «Заслуженного артиста Республики Бурятия».

– Владимир Барташевич – актер, который более десяти лет работает в Русском драматическом театре, он сыграл здесь множество главных ролей, известный актер не только театра, но и кино, и представлял Бурятию в нескольких фильмах. Позвольте вручить ему высокую награду – звание «Заслуженного артиста Республики Бурятия», – поздравила актера министр культуры Бурятии Соелма Дагаева и поблагодарила его за вклад в развитие культуры республики. – Я желаю Владимиру Александровичу новых ролей и успеха!

Владимир Барташевич – один из самых популярных и любимых артистов в Русском драматическом театре. Он выпускник ВСГАКИ, работал в Молодежном Художественном театре под руководством заслуженного деятеля искусств России Анатолия Баскакова. В труппе ГРДТ с 2011 года. За 11 лет Владимир сыграл около 45 ролей взрослого и детского репертуара. И зачастую это были сложные, неоднозначные, многоплановые образы, чаще главные роли, в которых проявлялся его драматический и комедийный талант.

Театральный критик Ирина Алпатова писала о нем и о его роли в спектакле «Ричард III»: «Владимир Барташевич в заглавной роли, кажется, стал кумиром городской молодежи, судя по тому, какой приём ему оказывают зрители. Но он и впрямь существует в этой роли виртуозно, соединяя детскую травму одиночества, несправедливости и обиды с наглым самоуверенным «гопничеством». Ему нельзя не поддаться, не подчиниться. Его нельзя не любить и не ненавидеть одновременно».

Также театралы города знают его по ролям Лопахина в «Вишневом саде», Матвея во «Фронтовичке», Аполлона Мурзавецкого в «Волках и овцах», Раскольникова в «Преступлении и наказании», Расплюева в «Смерти Тарелкина», Онегина в одноименном спектакле, Лени в «Театре. Изнанка» и многих других. Владимир Барташевич не только популярный актер театра, но и кино. Он исполнил главные роли в фильмах «Буузы», «Головар», «Золото империи» и сериале «Маньячелло», который транслировался на федеральном канале «ТНТ».

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