В Улан-Удэ наградили победителей чемпионата WorldSkills

Сегодня, седьмого июля, в БГУ им. Д.Банзарова состоялась церемония награждения победителей чемпионата по стандартам WorldSkills Russia по четырем компетенциям: «Организация экскурсионных услуг», «Веб-дизайн», «Системное администрирование» и «Физическая культура и спорт».

- В университете чемпионат мы проводим пока всего в третий раз, хотя движение давно известно в Бурятии, уже более 10 лет. Сегодня мы наградим победителей в четырех компетенциях. БГУ вошел в состав немногих вузов страны, где в экспериментальном режиме пройдет отборочных будущих чемпионатов «Future Skills», - сообщил ректор университета Алдар Дамдинов.

Поздравить самых талантливых студентов пришли уполномоченный по правам ребенка Наталья Ганькина, депутат Народного Хурала Татьяна Мантатова, заместитель председателя Горсовета Улан-Удэ Анатолий Белоусов.

- Поздравляю с окончанием чемпионата! Движение World Skills - сильное, хорошее, дает возможность изучить новые технологии, методики и новое оборудование. Недавно оно вошло в систему высшего профобразования. У вас есть возможность стать лучшими специалистами, желаю успешного выступления на чемпионате России, - обратился Анатолий Белоусов к победителям отборочного этапа.

Каждый из участников чемпионата получил замечательную возможность продемонстрировать своё профессиональное мастерство, адекватно оценить свой уровень подготовки, получить полезный опыт, который увеличит​ шансы на​ трудоустройство после завершения учебы.

- Я все детство и юность сама занималась спортом – художественно гимнастикой и решила связать свою жизнь с преподаванием. Мне нравится работать с детьми. Уже четыре года работаю тренером в спортивном клубе «Ника». Во время учебы в колледже я впервые приняла участие в чемпионате World Skills, это было два года назад. Финал проходил в Уфе, там я заняла четвертое место из 50 участников. Сейчас меня позвали на межвузовские соревнования. Это крупные соревнования, каждый студент может показать свои умения и навыки в каждой компетенции, - рассказала Ульяна Ершова, победительница отборочного этапа чемпионата World Skills в компетенции «Физическая культура и спорт».

Ульяна серьезно готовилась к соревнованиям, нужно было показать хорошие результаты в трех модулях: провести урок по физкультуре в дистанционном формате, тренировку с новым видом оборудования и пройти тестирование. С испытаниями Ульяна справилась отлично и заняла первое место в совей компетенции.

Сейчас Ульяна уже студентка первого курса БГУ по специальности «Физическая культура, спорт и фитнес».

- Сейчас каждый учитель физкультуры должен уметь работать с новым оборудованием, проводить уроки интересно. Эти соревнования направлены на это, чтобы каждый мог работать правильно, - уверена студентка.

Вместе с другими победителями девушка поедет на Всероссийский чемпионат, который состоится зимой в Казани.

Фото: "Номер один"