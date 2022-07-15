Культура 15.07.2022 в 16:29

В Москве открылась фотовыставка "Путешествие по местам силы"

Фотоснимки сделаны во время автопробега к озеру Байкал
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Текст: Номер один
В Москве открылась фотовыставка "Путешествие по местам силы"
В центре Москвы на Тверском бульваре открылась фотовыставка "Путешествие по местам силы". Экспозиция рассказывает о ГрандТуре "Байкальская миля 2022" — масштабном автопробеге к озеру Байкал, в организации которого участвовало Русское географическое сообщество.

Каждая из 14 команд-участниц прошла по собственному маршруту. По пути на Байкал участники пробега останавливались в местах силы, чтобы выполнять маршрутные задания, связанные с историей, географией и культурным наследием разных регионов России, сообщает полномочное представительство Бурятии в Москве. 

Фото: полпредство Бурятии

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