В Бурятии стартовал фестиваль «Голос кочевников-2022»

В Бурятии начался музыкальный фестиваль «Голос кочевников» (0+). Первые выступления музыкантов состоялись вчера, сегодня концерт продолжится. Напомним, фестиваль проходит в Бурятии уже в 12-ый раз, однако предыдущие два года фестиваль не проводился из-за коронавирусных ограничений.Долгожданный фестиваль «Голос кочевников» вновь проходит в Ацагате, в туристическом комплексе «Степной кочевник». Как сообщали организаторы, сразу на трёх сценах — «Луна», «Солнце» и «Звезда» выступят более 200 музыкантов из Казахстана, Монголии, Тывы, Калмыкии, Москвы, Татарстана, Читы, Иркутска, Бурятии.На фестивале выступят «Танцы минус», Zoloto, Сироткин, Namgar, «Сезон Dождей», «Оммаж» (Татарстан), Teresa in the moon и Silhouette Thuesday (Монголия) и ещё несколько десятков коллективов в самых различных жанрах от world music до nu metal, сообщает пресс-служба Бурятской государственной филармонии.Со вчерашнего дня в Ацагатской долине собралось довольно много зрителей. Также большинство приехавших разбили палатки, чтобы отдохнуть и проникнуться атмосферой музыкального праздника.Сегодня фестиваль продолжится. Сцена «Луна» открылась диджей-сетом в 12:00. На сцене «Звезда» утро начали дегустацию кофе в 10:30. Сцену «Солнце» в 14:00 откроет Alihan Dze. Хедлайнером фестиваля станет легендарная группа «Танцы минус». Вячеслав Петкун выйдет на сцену в 21:00.Возрастное ограничение 0+