Культура 28.07.2022 в 12:44
В Бурятию приедет Эдгард Запашный
Известный представитель цирковой династии посетит пластический спектакль «Zam-Life» в ФСК
Текст: Нина Павлова
Народный артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Вальтерович Запашный приедет в Улан-Удэ по приглашению цирка Бурятии и встретится с главой республики Алексеем Цыденовым.
«Мы очень рады и с нетерпением ждем приезда нашего уважаемого друга Эдгарда Вальтеровича. Всегда приятно пообщаться с профессионалом высочайшего уровня. Вместе мы обсудим вопросы развития циркового дела на Дальнем Востоке и Эдгард Вальтерович посетит пластический цирковой спектакль «Zam-Life» в ФСК»- сказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
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