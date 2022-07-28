Культура 28.07.2022 в 12:44

В Бурятию приедет Эдгард Запашный

Известный представитель цирковой династии посетит пластический спектакль «Zam-Life» в ФСК
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Текст: Нина Павлова
В Бурятию приедет Эдгард Запашный
Пресс-служба Минкультуры Бурятии
Народный артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Вальтерович Запашный приедет в Улан-Удэ по приглашению цирка Бурятии и встретится с главой республики Алексеем Цыденовым.

«Мы очень рады и с нетерпением ждем приезда нашего уважаемого друга Эдгарда Вальтеровича. Всегда приятно пообщаться с профессионалом высочайшего уровня. Вместе мы обсудим вопросы развития циркового дела на Дальнем Востоке и Эдгард Вальтерович посетит пластический цирковой спектакль «Zam-Life» в ФСК»

- сказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
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