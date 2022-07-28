В Бурятию приедет Эдгард Запашный

«Мы очень рады и с нетерпением ждем приезда нашего уважаемого друга Эдгарда Вальтеровича. Всегда приятно пообщаться с профессионалом высочайшего уровня. Вместе мы обсудим вопросы развития циркового дела на Дальнем Востоке и Эдгард Вальтерович посетит пластический цирковой спектакль «Zam-Life» в ФСК»

- сказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.