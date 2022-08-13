Режиссер из Бурятии представит свой фильм на фестивале в Калининграде

Фильм Ая-Ганги Улзытуевой под названием «Калачакра» отобран в основной конкурс фестиваля «Короче», который пройдет в Калининграде 19-21 августа. Об этом рассказали в пресс-службе Минкультуры РБ.

- Для нас это большая и радостная новость. Работа первой женщины-кинорежиссёра в истории Бурятии была отобрана в основной конкурс фестиваля короткометражного кино «Короче». «Короче» - это фестиваль короткометражного кино, который ежегодно в Калининграде. Задача фестиваля – представить зрителям, индустрии и кинорынку новые имена, режиссёров и креативные группы, которые работают в жанре короткого метра. Каждый год на фестиваль поступает свыше 2000 заявок из всех регионов России, а также из других стран. Уверена, что Ая-Ганга Улзытуева порадует нас еще не одной успешной работой, а мы всегда поддержим,

- сказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



Как отмечают в Минкультуры Бурятии, этим летом режиссёр Ая-Ганга Улзытуева завершила работу над своим первым короткометражным фильмом «Калачакра» (18+), успешно защитив его в качестве дипломной работы во ВГИКе.

«Честно скажу, я в шоке до сих пор. Когда узнала об этом, меня так разорвало, что я даже не смогла ничего делать в этот день, хотя делать надо было сразу миллион всего. Киношникам и людям из индустрии давно известно, что это главная площадка по короткому метру в стране. До сих пор она конкурировала лишь с программой короткого метра «Кинотавра». Каждый год на «Короче» подается более 2000 фильмов, так же было и в прошлом году. На «Кинотавр-2021» было отправлено 700 к/м фильмов, для сравнения. А учитывая, что в этом году «Кинотавра» нет, то… сложно представить количество поданных заявок. Почему я в шоке? Потому что за «Короче» долгое время ходила слава фестиваля, куда очень сложно пройти отбор, и проходят его в основном комедии. А к комедии наш фильм имеет весьма отдаленное отношение… Поэтому я с самого начала стремилась на «Кинотавр» и, когда его отменили, я подумала, ну всё. Ибо это две самые престижные площадки для национальных премьер в стране. Разница в том, что на «Короче» представляют только короткометражные фильмы. И вот, фильм среди 25 (!) отобранных по всей стране работ – в прошлом году в конкурс попало 36. И… это лучший старт для фильма в России, который только возможен! Поздравляю команду и всех, кто помогал, ждал, надеялся, верил! Мы это заслужили!» делится впечатлениями режиссер Ая-Ганга Улзытуева.



«Калачакра» - фильм победителя конкурса кинопроектов в рамках Всероссийского Питчинга дебютантов в Республике Бурятия, организаторами которого являются Министерство культуры Республики Бурятия и Молодёжный центр Союза кинематографистов России.





Фото: пресс-служба Минкультуры РБ