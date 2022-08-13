Министр культуры Бурятии дала старт уличному искусству

12 августа участники московской арт-группы "Бурятский андеграунд", известной в российской столице своим арт-мемом «БАТО» и массовой установкой на столичных улицах барельефов и скульптур на национальную тематику, провели на открытой площадке возле Бурятского театра драмы.

Художники и музыканты организовали мастер-классы по печати принтов на одежде гостей и познакомили их с технологией отливки барельефов для стрит-арта.Там же участники «Бурятского андеграунда» провели турнир по бурятской национальной игре «Шагáй Наáдан». Мероприятие посетила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, которая "была удивлена уличным форматом проведения развлекательных мероприятий".







«Думается, что неформальное искусство, в том числе стрит-арт необходимо поддерживать, поскольку оно является неотъемлемой частью любого современного города», - сообщила Соелма Дагаева.



Министр выразила надежду, что "новые формы молодёжного творчества приживутся в столице республики".





Фото: "Номер один"