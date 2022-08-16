Артисты Бурдрамы начали подготовку к 91 театральному сезону

«Приятными заботами для театра станут предстоящие в сентябре месяце гастроли в Монголию, средства на которые выделил глава Бурятии Алексей Цыденов» - рассказывает Цыпилма Очирова, директор театра.

30 июня 2022 года после масштабного юбилейного марафона в честь своего 90-летия коллектив Буряад театр закрыл сезон и ушёл в летний отпуск. В этот период дирекция театра провела ремонт: обновила зрительный зал, сцену, художественные мастерские, фойе и другие помещения. В техническом плане театр готов начать репертуарную работу и принять зрителей.15 августа прошло общее собрание коллектива, где обсуждалась повестка о дате открытия нового 91-го театрального сезона, а также программа выездных спектаклей в детские лагеря до начала учебного года.Руководство Бурдрама провело перед этим худсовет, на котором обсуждались премьерные постановки, сценография и дата открытия сезона.- Сейчас дискутируем какие спектакли повезем для монгольского зрителя, - дополняет худрук Саян Жамбалов.Ещё одной гастролью станет участие театра в Дальневосточном театральном фестивале в Хабаровске, где, по словам министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой, Бурдрам представит в начале октября спектакль "Корея_03".Формируется предварительная афиша на ближайший сезон, намечаются ряд премьер спектаклей, выверяется план работы цехов театра, определяются грантовые конкурсы, в которых примет участие театр. Большим подарком для коллектива от главы республики стал Гэр театр. Это новое творческое юрточное пространство также необходимо заполнить контентом. И использовать его до холодов.Как сообщили в министерстве культуры Бурятии, в будущем году Бурдрам задумал ещё одно масштабное мероприятие, второй международный фестиваль национальных театров "Алтан сэргэ", требующее большой организационной работы.Также в планах театра проведение вечеринок для старшеклассников по Пушкинской карте.