Почему в Бурятии простаивают дома культуры

«Дом культуры стал просторный, светлый. Персонал доброжелательный, приветливый, специалисты профессиональные. Дают регулярные анонсы о мероприятиях в Viber-группах. Но посещаемость практически никакая. Недавно был концерт, и в зале всего-то 10 - 12 человек. Нам, присутствующим, вокальная группа «Девчата» дарила свои песни. У нас такой большой поселок, много тех, кто проживает здесь десятилетиями, есть семейные пары, живущие в браке уже по 40, 50 и более лет. Почему нельзя приглашать их, организовав подвоз этих людей? Праздничные мероприятия, как правило, проводятся в рабочее время и рабочие дни. Есть кружки, которые посещают дети, а что вы можете предложить другой части населения? Практически ничего. Обидно иметь такой большой и красивый клуб, куда приходят только его сотрудники. Что нужно сделать, чтобы все кардинально изменилось?» - высказалась одна из жительниц мкр. Дивизионный.

«Когда к нам приезжают театры «Байкал», «Ульгэр», у нас в доме культуры всегда полный зал зрителей. На наши мероприятия тоже любят приходить, но не так массово. Это можно понять – в Ацагате все работящие, руководствуются пословицей «Делу – время, потехе – час». Пандемия также наложила свой отпечаток, многие привыкли сидеть дома. Надеюсь, вскоре посещаемость у нас восстановится» - говорит руководитель культурно-досугового центра.

«Мы делаем упор на сохранение обычаев, традиций бурятского народа. Проводим День бурятского языка, когда дети учат пословицы на бурятском языке, изучаем народные песни, написанные именно у нас, старинные песни про Ацагатский дацан. В селе есть активные жители - люди изучают свои родословные, пишут стихи, песни о нашем селе. У нас есть гимн Ацагата, а недавно сняли клип о селе. Презентации книг проводятся в клубе. Также работает экоклуб: мы собираем отработанные батарейки, сдаем макулатуру. Популярен кружок по игре в шагай-наадан, есть фольклорный ансамбль для детей и взрослых. Раньше в клубе проводились занятия фитнесом, но это направление закрылось из-за низкой посещаемости» - рассказывает Евгения Намсараева.

За последние годы в республике построено и отремонтировано множество домов культуры. На ремонт уходят миллионы рублей, но насколько эффективно работают ДК? В среднем в некоторых из них проводится всего одно мероприятие в неделю, при этом большинство идут в рабочее время, что ограничивает возможность посещения домов культуры взрослым населением.Осенью 2019 года в Улан-Удэ открылся обновленный ДК имени Вагжанова в мкр. Дивизионный. Деньги на его реконструкцию выделили еще в 2017 году. Большую часть – 42,4 млн рублей - из резервного фонда президента России. Остальные – 23,7 млн – из местного бюджета. ДК торжественно открылся. Но, как оказалось, к его работе есть претензии у местных жителей.Мнение горожанки поддержала еще одна жительница поселка. По ее мнению, активисты местного ТОСа делают «намного больше мероприятий для жителей, и посещаемость у них во много раз выше, чем в клубе. Они работают не за зарплату, а на голом энтузиазме. В нашем ДК даже не интересуются о том, что мы хотели бы получить от досугового центра».Если зайти на сайт ДК, можно увидеть, что практически все мероприятия клуба проводятся для детей. Кружки также только для школьников, для взрослых есть лишь женский ансамбль «Хоровод», состоящий из вышедших на пенсию жительниц микрорайона. Чем же заняться всем остальным жителям довольно большого поселка? Непонятно.Директор клуба в селе Ацагат Евгения Намсараева говорит, что граждане предпочитают приходить в основном на выступления именитых ансамблей.В Ацагате большинство мероприятий в ДК также направлено на детей, на их развитие.Отметим, во многих ДК, кроме кружков, заняться больше нечем. Если библиотеки постепенно преображаются и становятся местом для досуга, где можно не только прочитать книгу, то дома культуры остаются традиционными – в них место есть только для детей и пенсионеров. Сейчас там преобладают традиционные для советского времени формы досуга: концерты хоров и коллективов народных танцев, детские кружки. В то время как идея, которая закладывалась при ремонте клубов, заключалась в том, чтобы не только отремонтировать дома культуры, но и вдохнуть в них новую жизнь.Дома культуры должны стать многофункциональными площадками. Самое главное – это способность и желание менять подходы в своей деятельности в соответствии с запросами людей.Валентин Соколов, «Номер один».