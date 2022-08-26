Улан-Удэ попал в "Союзмультфильм"

Кадры с достопримечательностями Улан-Удэ попали в рекламный ролик российской государственной киностудии по производству мультипликационных фильмов «Союзмультфильм». Ролик киностудии посвящен мультфильму «Оранжевая корова».







На видео показали площадь Советов, фонтан у Оперного театра и одну из местных гостиниц. Отметим, в съемках участвовали обычные жители, которые в это время гуляли рядом со знакомыми местами города. По сюжету брендированная посылка от «Союзмультфильма» рассылается по всей стране.

«Мы с командой решили уйти от привычного формата распаковки и показать, какой огромный путь прошла наша коробочка «Союзмультфильм» до своего маленького радостного получателя. Каждый из нас - взрослый ребёнок, а некоторые участники ролика ещё не взрослые дети, тем не менее, нас всех объединяет одно - любовь к хорошим мультфильмам»,

- рассказала на своей странице один из авторов ролика Марина Котова.

