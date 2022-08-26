Культура 26.08.2022 в 14:40

Улан-Удэ попал в "Союзмультфильм"

Столицу Бурятии показали в рекламном ролике государственной киностудии
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Текст: Евгения Гармаева
Улан-Удэ попал в "Союзмультфильм"

Кадры с достопримечательностями Улан-Удэ попали в рекламный ролик российской государственной киностудии по производству мультипликационных фильмов «Союзмультфильм». Ролик киностудии посвящен мультфильму «Оранжевая корова».


 На видео показали площадь Советов, фонтан у Оперного театра и одну из местных гостиниц. Отметим, в съемках участвовали обычные жители, которые в это время гуляли рядом со знакомыми местами города. По сюжету брендированная посылка от «Союзмультфильма» рассылается по всей стране.

«Мы с командой решили уйти от привычного формата распаковки и показать, какой огромный путь прошла наша коробочка «Союзмультфильм» до своего маленького радостного получателя. Каждый из нас - взрослый ребёнок, а некоторые участники ролика ещё не взрослые дети, тем не менее, нас всех объединяет одно - любовь к хорошим мультфильмам»,

- рассказала на своей странице один из авторов ролика Марина Котова. 
Съёмки в Улан-Удэ организовала редактор отдела социальных сетей газеты "Номер один" Марина Пантаева.

«Это видео - результат содружества Мастерской новых медиа и "Союзмультфильма". В нём «Оранжевая корова» путешествует по нашей огромной стране и приезжает в руки того, кто её очень ждёт. А помогают коровке люди, которые любят мультики. Где они живут, кто они? Этот секрет мы раскрыли на видео»

 - добавила Марина Пантаева.

 Помимо Улан-Удэ в видео попала Москва, Краснодар, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Казань и Благовещенск.


Фото: скриншот из видео
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