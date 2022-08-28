В Улан-Удэ с размахом прошел фестиваль «Русское лето»

27 августа в Бурятии прошел фестиваль «Русское лето. Zа Россию!». На нем выступили настоящие легенды российского рока, такие как группа «СерьГа», "Джанго" и Нина Шацкая.

«Спасибо вам за встречу, за гостеприимство! Главное - быть вместе, пока мы едины - мы непобедимы!», - высказался Сергей Галанин, вокалист, гитарист и основатель группы «СерьГа».



«Я очень рад нашей встрече с жителями Улан-Удэ, я давно мечтал сюда попасть к вам. Как я говорил со сцены, я приезжал в 2017 году и купался в Байкале, мне сказали : “Это круто! Мы знаем, какая 9 мая температура воды!” Я просто очень хотел искупаться в Байкале, и я это сделал. Мне очень нравится Улан-Удэ! Тут особенности свои такие прекрасные и люди замечательные!», - высказался Алексей Поддубный, лидер и руководитель группы "Джанго".



Кроме того, жителей Улан-Удэ порадовали зажигательными танцами и песнями местные творческие коллективы. Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к горожанам со словами благодарности за поддержку военнослужащих, принимающих участие в военной спецоперации.

«Наша страна находится в таком судьбоносном времени, когда решается будущее, как мы и наши дети будем жить дальше. И пусть у нас сегодня здесь лето, проходят разные фестивали, мы здесь живем мирной жизнью, а там, на передовой, наши ребята сражаются за будущее нашей страны. События на Донбассе угрожали не только его жителям, но уже угрожали будущему всей нашей страны. Сейчас там решается наша судьба: сохранимся ли мы или нас «затопчут». Поэтому эта акция «Русское лето. Zа Россию!» - для того, чтобы напомнить нам всем: несмотря на лето, несмотря на то, что у кого-то ещё каникулы, праздники, на самом деле мы все должны сплотиться, мы должны помочь своей стране, своей Родине, своим детям обрести будущее», - высказался Алексей Цыденов.



Глава региона также добавил, что такие событие проводятся для объединения и сплочения народа. Отметим, Улан-Удэ стал одним из 19 городов России, которые принимают у себя этот фестиваль. Под лозунгом «Zа Россию!» он проходит в пяти федеральных округах – от Приволжья до Дальнего Востока. Музыкальный фестиваль «Русское лето. Za Россию» - участник Президентского фонда культурных инициатив. Событие организовано при поддержке Народного фронта.

«Я хочу от лица нашей организации всех жителей Бурятии, которые приняли и принимают активное участие в акциях помощи нашим военнослужащим. Видно, что люди сплотились. Не только участвуют в сборах, но и приносят письма, слова поддержки», - рассказала Марина Аникьева, член штаба Общероссийского Народного фронта в Бурятии.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии