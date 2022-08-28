Культура 28.08.2022 в 14:57

В Улан-Удэ с размахом прошел фестиваль «Русское лето»

Глава Бурятии: «‎Наша страна находится в судьбоносном времени»
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ с размахом прошел фестиваль «Русское лето»

27 августа в Бурятии прошел фестиваль «Русское лето. Zа Россию!». На нем выступили настоящие легенды российского рока, такие как группа «СерьГа», "Джанго" и Нина Шацкая. 

«Спасибо вам за встречу, за гостеприимство! Главное - быть вместе, пока мы едины - мы непобедимы!»,

- высказался Сергей Галанин, вокалист, гитарист и основатель группы «СерьГа».

«Я очень рад нашей встрече с жителями Улан-Удэ, я давно мечтал сюда попасть к вам. Как я говорил со сцены, я приезжал в 2017 году и купался в Байкале, мне сказали : “Это круто! Мы знаем, какая 9 мая температура воды!” Я просто очень хотел искупаться в Байкале, и я это сделал. Мне очень нравится Улан-Удэ! Тут особенности свои такие прекрасные и люди замечательные!»,

 - высказался Алексей Поддубный, лидер и руководитель группы "Джанго".
Кроме того, жителей Улан-Удэ порадовали зажигательными танцами и песнями местные творческие коллективы. Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к горожанам со словами благодарности за поддержку военнослужащих, принимающих участие в военной спецоперации. 

«Наша страна находится в таком судьбоносном времени, когда решается будущее, как мы и наши дети будем жить дальше. И пусть у нас сегодня здесь лето, проходят разные фестивали, мы здесь живем мирной жизнью, а там, на передовой, наши ребята сражаются за будущее нашей страны. События на Донбассе угрожали не только его жителям, но уже угрожали будущему всей нашей страны. Сейчас там решается наша судьба: сохранимся ли мы или нас «затопчут». Поэтому эта акция «Русское лето. Zа Россию!» - для того, чтобы напомнить нам всем: несмотря на лето, несмотря на то, что у кого-то ещё каникулы, праздники, на самом деле мы все должны сплотиться, мы должны помочь своей стране, своей Родине, своим детям обрести будущее»,

 - высказался Алексей Цыденов.
Глава региона также добавил, что такие событие проводятся для объединения и сплочения народа. Отметим, Улан-Удэ стал одним из 19 городов России, которые принимают у себя этот фестиваль. Под лозунгом «Zа Россию!» он проходит в пяти федеральных округах – от Приволжья до Дальнего Востока. Музыкальный фестиваль «Русское лето. Za Россию» - участник Президентского фонда культурных инициатив. Событие организовано при поддержке Народного фронта. 

«Я хочу от лица нашей организации всех жителей Бурятии, которые приняли и принимают активное участие в акциях помощи нашим военнослужащим. Видно, что люди сплотились. Не только участвуют в сборах, но и приносят письма, слова поддержки»,

 - рассказала Марина Аникьева, член штаба Общероссийского Народного фронта в Бурятии.
 

Фото: пресс-служба правительства Бурятии

Теги
фестиваль

Все новости

В Улан-Удэ открытие H&M вызвало ажиотаж
28.08.2022 в 14:17
Прокуратура Бурятии заставила тункинскую администрацию обеспечить жителей села чистой водой
28.08.2022 в 09:37
В районе Бурятии в ДТП пострадали 4 человека
28.08.2022 в 09:37
Почему в Бурятии простаивают дома культуры
28.08.2022 в 08:00
Волонтер из Бурятии продолжает помогать жителям Донбасса
28.08.2022 в 07:00
Для жителей Иволгинского района Бурятии открыли две новые площадки для спорта и отдыха
27.08.2022 в 20:38
В Иволгинском районе Бурятии открылась третья за полгода амбулатория
27.08.2022 в 20:31
В Улан-Удэ с большим успехом прошел концерт пианистки Валентины Лисицы
27.08.2022 в 20:23
В пригороде Улан-Удэ произошло ДТП с четырьмя пострадавшими
27.08.2022 в 15:51
В лесу Бурятии без вести пропала старушка
27.08.2022 в 15:37
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 августа

Читайте также
Почему в Бурятии простаивают дома культуры
На ремонт уходят миллионы рублей, но насколько эффективно работают ДК?
28.08.2022 в 08:00
Улан-Удэ попал в "Союзмультфильм"
Столицу Бурятии показали в рекламном ролике государственной киностудии
26.08.2022 в 14:40
В Улан-Удэ пройдет музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»
На концерте выступят такие российские звезды, как Серей Галанин с группой «СерьГа», ДЖАНГО и Нина Шацкая
25.08.2022 в 17:18
Пианистка с мировым именем Валентина Лисица даст концерт в Улан-Удэ
Часовое выступление пройдет на Театральной площади им. Л. Линховоина, вход свободный (0+)
23.08.2022 в 13:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru