В Улан-Удэ закрылся фонд славянской культуры Бурятии

В суд обратился представитель фонда с просьбой о ликвидации Фонда славянской культуры Бурятии «ЗвениУдинск» и исключении его из Единого государственного реестра юридических лиц.

Фонд «ЗвениУдинск» был создан и действовал с целью формирования имущества на развитие и сохранение культуры славянских народов, поддержки и содействия консолидации славянских социально-культурных сообществ республики, популяризации наследия славянских народов в Сибири, поддержки общности славянских народов, проживающих в Бурятии и России на идеях толерантности и межнационального согласия. Существовал фонд на добровольные пожертвования и взносы.

- Фонд должен быть ликвидирован в связи с нехваткой денег для осуществления дальнейшей деятельности Фонда, безуспешными попытками найти источники финансирования фонда, исчерпанием возможностей по реализации мероприятий, которые направлены на достижение общественно-полезных целей, которые определены уставом фонда. Также причиной ликвидации является недостаточность имущества для осуществления его целей и то, что вероятность получения необходимого имущества нереальна. Последний сотрудник фонда – исполнительный директор была уволена по собственному желанию, - указано в материалах дела.

Суд удовлетворил иск, фонд ликвидирован.

Отметим, фонд «Звениудинск» был основан в 2018 году, некоторое время его исполнительным директором был Михаил Ян – экс-депутат Горсовета, заместитель Александра Голкова в бытность его мэром Улан-Удэ.