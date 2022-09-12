В Бурятии поставят последнюю оперу в жизни Чайковского - «Иоланту»

Оперный театр в Улан-Удэ открывает новый сезон. Он обещает быть очень интересным. Прежде всего, отметим, что произошли кадровые изменения.Театр заключил контракт с оперным певцом Михаилом Пироговым. Он 6 октября будет участвовать в постановке «Иоланты» Чайковского.«К нам вернулся работать Бат-Эрдэнэ из Саратова. Вернулись наши ребята-студенты из разных консерваторий, выпускники наших училищ, колледжей – Софья Алексеева, прекрасная флейта, Буянто Лхасаранов, который закончил Санкт-Петербургскую консерваторию, он у нас виолончелист. Вышли работать в балетную труппу выпускники хореографического колледжа. Присоединился студент ВСГИК Михаил Хомяков. Появилась балерина из Нижнего Новгорода Елизавета Мартынова», - рассказала о некоторых моментах жизни коллектива театра министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Кроме того, работать в Оперном театре по приглашению приехала меццо-сопрано Наталья Екимова. К труппе присоединилась артистка Маргарита Мартынова из Душанбе (Таджикистан) – она корнями из Бурятии. И так далее.«Наш любимый театр отремонтирован. Он у нас свежий, чистый, красивый. Если в прошлом году ремонтировали внутри, то в этом году летом освежили фасад театра», - отметила Соелма Дагаева.Владимир Рылов, художественный руководитель Бурятского театра оперы и балета, нынче празднует свой юбилей. Он обладатель многих регалий. Последняя – региональная медаль «За заслуги перед Республикой Бурятия» вручена в нынешнем году. Ему исполняется 75 лет. В честь этого события в начале театрального сезона в Оперном представят два больших концерта – 13 и 14 сентября.Юбиляр известен во многих театрах России и в Бурятии работает не впервые.«Я в Бурятии в третий раз. Это невероятный подарок судьбы, я очень люблю эту землю, этот театр, людей. То, что меньше, чем за год удалось осуществить ряд серьезных проектов - это с помощью моих дорогих работников театра, начиная от директора Дмитрия Артамоновича Дылыкова и заканчивая всеми-всеми службами, и это огромная радость», – тепло отзывается о республике Владимир Рылов.По его словам, он поставил стратегическую задачу – вернуть в театр людей, которые учатся в других городах, они должны быть работниками нашего Оперного.«Что касается двух концертов, то я очень благодарен руководству театра, руководству министерства культуры, за возможность пригласить из Иркутска чудесный коллектив камерного хора Иркутской филармонии, который специально выучил мои сочинения, для того, чтобы исполнить их на концерте. Я очень рад, что смогу показать на концертах довольно много наших любимых публикой певцов и тех, кто появится впервые перед нашими зрителями. В одном из отделений концертов пройдет большой парад солистов оркестра. Это, действительно, стимул для музыканта – знать, что он не только будет играть в оркестре, но и имеет возможность выйти вперед перед оркестром и показать себя, как солиста. 75 лет… Я никогда не думал, что, вообще, доживу до этой даты, что буду способен так работать, так интенсивно, плодотворно. Это благодаря тому, что чувствую отдачу, что мои пожелания охотно воспринимаются певцами, артистами, работниками театра. Я очень благодарен всем, с кем мы работаем. Благодарен всем, кто приходит на наши спектакли», - раскрыл Владимир Рылов некоторые моменты юбилейных концертов.Он подчеркнул, что огромная радость в том, что театр открыл сезон оперой «Энхэ-Булат батор».«Она давно не шла на сцене. Я сказал, что обязан вернуть ее в репертуар. Сидел в зале и гордился, что являюсь художественным руководителем такого театра, где идет такая опера и поют такие певцы. Рок-мюзикл «Бальжан Хатан» - это тоже большая радость. Я вижу, как приятно актерам исполнять свои роли на бурятском языке - с современной музыкой, в современной постановке. Эту линию, наряду с классическими спектаклями, мы будем продолжать. Особенно важно, что этими спектаклями мы встречаем 100-летний юбилей республики», - сказал Владимир Рылов.Новый сезон будет насыщенным. Так, 6 октября Оперный театр планирует представить последнюю оперу, написанную Чайковским в своей жизни. Это «Иоланта», которая по праву считается шедевром. Опера одноактная, т. е. не такая длинная, но с очень красивыми, простыми, легко запоминающимися мелодиями. Это пик мастерства Чайковского.Будет отмечено 90-летие Щедрина. Поставят оперетту Кальмана «Мистер Икс». На сцене развернется классическая постановка «Ромео и Джульетты».«Мы дали возможность осуществить очень интересный эксперимент нашему земляку Петру Базарону, который ставит балет «Снежная королева». Это для семейного просмотра. Не только для детей. Родители, я уверен, получат тоже огромное удовольствие. Словом, планов очень много. Надеюсь, наши зрители оценят их», - отметил Владимир Рылов.