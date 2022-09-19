Культура 19.09.2022 в 16:42

Автор романа о Чингисхане встретится в Улан-Удэ с поклонниками

Творческий вечер Алексея Гатапова пройдет в Национальной библиотеке
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Текст: Петр Санжиев
Автор романа о Чингисхане встретится в Улан-Удэ с поклонниками
В Улан-Удэ 22 сентября начнет работу XXVII Книжный салон Бурятии. Это главная книжная ярмарка республики.

Один из замечательных моментов салона – встреча с Алексеем Гатаповым. Он является членом Союза писателей России и подведет итоги своего творчества за последние двадцать лет – расскажет, какие темы его привлекают и, конечно, о романе «Тэмуджин».

Центральным событием салона будет ярмарка, на которой представят новинки, вышедшие в Бурятии. Это более 170 наименований, опубликованных как на уровне республики, так и в районах. Одна из книг вышла, вообще, тиражом в десять экземпляров.

Для участия в Книжном салоне приглашены авторы книг. В этот раз сделан упор на авторов из Бурятии. Также приедет гость из Российской государственной библиотеки искусств, который расскажет об истории библиотеки и презентует выставку «Костюм народов России в графике XVII-XIX веков» (около тридцати планшетов о национальных костюмах страны). На салоне вспомнят нашего земляка писателя Кима Балкова – приезжает его дочь. Еще одной творческой встречей будет встреча с Есугеем Сындуевым. Он тоже расскажет о своей литературной деятельности. Так, сейчас он работает над новым произведением под названием «Троянская война на Селенге». Свои книгу-сборник о бурятах Иркутской области презентует Александр Махачкеев.

Презентации будут как большими, так и в формате блиц. Всего, что будет на Книжном салоне, не перечислить. Каждый найдет для себя что-то интересное.

Двигаясь навстречу молодым читателям, организаторы бурятского Книжного салона немного изменили его – в программе предусмотрены мероприятия, которые могут быть особенно интересны именно молодой аудитории. Пройдут флеш-мобы, викторины, конкурсы, литературный квест, есть концертная программа.

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