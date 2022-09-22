Культура 22.09.2022 в 14:00

В Улан-Удэ Русский драмтеатр откроет новый сезон самым дорогим и масштабным спектаклем

Зрителей ждут завораживающие полеты, акробатические трюки и хореографические номера на высоте
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В Улан-Удэ Русский драмтеатр откроет новый сезон самым дорогим и масштабным спектаклем
9 октября Русский драматический театр им. Бестужева откроет новый 94-й театральный сезон самым дорогим и масштабным спектаклем - «Сказка странствий».

Как часто вы смотрите спектакль всей семьей?

- Я помню, как однажды с моим племянником мы сели смотреть запись «Сказки странствий». Знаете, мне было очень приятно видеть, как ребенок отложил смартфон и смотрел, не отрываясь до самого конца. Дело в том, что это, действительно, настоящий семейный спектакль-шоу для любого возраста, - говорит актриса Алена Байбородина.


Часто ли вы вместе с ребенком радуетесь, удивляетесь, сопереживаете, восторженно следите за приключениями героев? Этот спектакль – настоящая возможность подарить детям яркие впечатления, которые они пронесут через всю жизнь.


Взрослым, порой, просто необходимо «побывать» в сказке, вновь почувствовать себя, как в детстве, и раскрасить серые будни новыми красками.История скитаний девочки Марты, потерявшей брата, и врача Орландо рассказана средствами визуального и пластического театра. Героям придется столкнуться со свирепыми волками, алчными разбойниками, бедностью, опасностями, чумой… Но даже в самой страшной сказке есть место прекрасному, и добро победит.


Зрителей вновь ждут завораживающие полеты, акробатические трюки, хореографические номера, выполненные на высоте 5-7 метров над сценой, герои на ходулях и джамперах – это настоящее шоу. Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева прежде отмечала значение спектаклей для семейного просмотра. «Сказка странствий» при всей феерии остается сказкой – доброй, мудрой, наполненной идеалами гуманизма, что очень важно при формировании личности.


Над спектаклем работала талантливая постановочная команда:

Режиссер-постановщик: лауреат Государственной премии Республики Бурятия, номинант на премию «Золотая маска-2021» Сергей Левицкий

Режиссер по пластике: Игорь Григурко, г. Санкт-Петербург

Сценография и костюмы: Ольга Горячева, г. Санкт-Петербург

Художник по свету: номинант на премию «Золотая маска-2021» Наталия Гара, г. Северск

Ассистент режиссёра по пластике: Евгения Герасимова

Консультант по музыкальному оформлению: заслуженный работник культуры России, заслуженный деятель искусств Бурятии Вячеслав Буланов

Видеохудожник: Арсений Витин

Ассистенты режиссера: заслуженный работник культуры Бурятии Елена Некрасова, Оксана Скосырская, Екатерина Сосновская

В спектакле звучат фрагменты композиций всемирно известных авторов: Louis Armstrong, JohnNeschling&IanRechtman, AdrianRaso, FanfareCiocarlia, SarahBrightman, AdrianRaso, FanfareCiocarlia, JoeyRamone, JasonWebley, ArmandAmar. А также фрагменты композиций из альбомов: MadDalton (альбом «Kindling» группы GeneParsons), BlackBottomJazzBand «Reunion Stomp», Creation «WoolyHat», SumiJo «Vocaliz».

Фото: Александры Даниловой
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