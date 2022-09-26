Культура 26.09.2022 в 11:39
В Улан-Удэ покажут самых знаменитых кукол Бурятии
Акция посвящена 55-летию театра кукол "Ульгэр"
Текст: Петр Санжиев
Более двадцати самых разных кукол будет представлено на выставке, которую организует "Ульгэр" в рамках празднования своего юбилея. Будут самые разные куклы - ростовые, перчаточные и др. Акция пройдет в Бурдраме. Среди них будут куклы, которые участвовали в спектаклях, получивших престижную российскую театральную премию "Золотая маска". Наш кукольный театр по праву считается одним из ведущих среди аналогичных творческих учреждений страны.
В зале выставки также разместят на всеобщее обозрение все "Золотые маски", которые в разные годы завоевывал бурятский театр кукол. "Мы раньше показывали их по отдельности, но сейчас решили показать все одновременно", - говорят в театре. Также в честь юбилея снят фильм.
Крупным юбилейным событием для "Ульгэра" стал визит в Улан-Удэ с гастролями их коллег из Москвы. Приехал главный кукольный театр России - театр кукол имени Серея Образцова. В программе гастролей четыре показа. Бурятский и московский театры имеют давние связи, улан-удэнцы ездят к москвичам для обмена опытом, но образцовцы никогда (!) за 92-летнюю историю своего театре не были в Улан-Удэ. И вот приехали на 55-летие "Ульгэра". Это большое культурное событие в жизни Бурятии.
Жителям Улан-Удэ покажут "Чиполлино", "Али-Бабу и сорок разбойников" и другие постановки. "Это уникальная возможность познакомиться с легендарным театром", - тепло отзываются о гостях в "Ульгэре".
В зале выставки также разместят на всеобщее обозрение все "Золотые маски", которые в разные годы завоевывал бурятский театр кукол. "Мы раньше показывали их по отдельности, но сейчас решили показать все одновременно", - говорят в театре. Также в честь юбилея снят фильм.
Крупным юбилейным событием для "Ульгэра" стал визит в Улан-Удэ с гастролями их коллег из Москвы. Приехал главный кукольный театр России - театр кукол имени Серея Образцова. В программе гастролей четыре показа. Бурятский и московский театры имеют давние связи, улан-удэнцы ездят к москвичам для обмена опытом, но образцовцы никогда (!) за 92-летнюю историю своего театре не были в Улан-Удэ. И вот приехали на 55-летие "Ульгэра". Это большое культурное событие в жизни Бурятии.
Жителям Улан-Удэ покажут "Чиполлино", "Али-Бабу и сорок разбойников" и другие постановки. "Это уникальная возможность познакомиться с легендарным театром", - тепло отзываются о гостях в "Ульгэре".
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