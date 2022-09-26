В Улан-Удэ покажут самых знаменитых кукол Бурятии

Более двадцати самых разных кукол будет представлено на выставке, которую организует "Ульгэр" в рамках празднования своего юбилея. Будут самые разные куклы - ростовые, перчаточные и др. Акция пройдет в Бурдраме. Среди них будут куклы, которые участвовали в спектаклях, получивших престижную российскую театральную премию "Золотая маска". Наш кукольный театр по праву считается одним из ведущих среди аналогичных творческих учреждений страны.В зале выставки также разместят на всеобщее обозрение все "Золотые маски", которые в разные годы завоевывал бурятский театр кукол. "Мы раньше показывали их по отдельности, но сейчас решили показать все одновременно", - говорят в театре. Также в честь юбилея снят фильм.Крупным юбилейным событием для "Ульгэра" стал визит в Улан-Удэ с гастролями их коллег из Москвы. Приехал главный кукольный театр России - театр кукол имени Серея Образцова. В программе гастролей четыре показа. Бурятский и московский театры имеют давние связи, улан-удэнцы ездят к москвичам для обмена опытом, но образцовцы никогда (!) за 92-летнюю историю своего театре не были в Улан-Удэ. И вот приехали на 55-летие "Ульгэра". Это большое культурное событие в жизни Бурятии.Жителям Улан-Удэ покажут "Чиполлино", "Али-Бабу и сорок разбойников" и другие постановки. "Это уникальная возможность познакомиться с легендарным театром", - тепло отзываются о гостях в "Ульгэре".