Культура 26.09.2022 в 14:08

В Улан-Удэ представят культуру сразу нескольких народов России

Среди них алтайцы, тувинцы, старообрядцы, буряты и якуты
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ представят культуру сразу нескольких народов России
В сентябре по всей России проходят Декады национальных культур. Одна из основных форм проведения – фестивали, на которые съезжаются представители соседствующих регионов.

«Такое мероприятие не могло не пройти и в Бурятии», - сообщила министр культуры республики Соелма Дагаева.

В Улан-Удэ стартовал межрегиональный фестиваль «Дыхание земли». Собрались представители Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края, Тывы, Республики Алтай, Якутии.

«Мы представляем нашу бурятскую, эвенкийскую, русскую старожильческую культуру, культуру старообрядцев нашей республики», - сказала министр об участии Бурятии.

Открывается фестиваль сегодня. А его последний творческий день будет в среду. На открытии презентуют участников, пройдет большая выставка-ярмарка мастеров народного художественного творчества, состоятся мастер-классы. Пройдет праздничная программа «Живая старина».

В дни фестиваля состоится «круглый стол» на тему развития и сохранения культурного наследия «Трансформация традиционной празднично-обрядовой культуры в современной социокультурной среде». Запланированы экскурсионные выезды в Иволгинский и Тарбагатайский районы и другие мероприятия.

Гала-концерт победителей этого большого культурного мероприятия пройдет в Улан-Удэ в среду на площадке Русдрама.

Напомним, в этом году республиканский бюджет выделил миллион рублей на начало работы по сохранению объектов культурного наследия. С этого года в России ведется большая работа по заполнению Реестра объектов нематериального культурного наследия. Бурятия тоже участвует в этом деле.

«Для нас очень важно, чтобы культурное наследие наших народов сохранялось. Если не описывать, не снимать, не фиксировать, то, что мы сейчас знаем, умеем, то, что передано нам нашими предками, то есть опасность, что через несколько поколений это забудется», - подчеркнула министр культуры.

Фестиваль проходит в рамках российского Года культурного наследия народов России. Сегодня в Улан-Удэ даже прилетела замдиректора Российского дома народного творчества им. Поленова Мэри Русанова. Она же возглавляет Центр национальных культур России.

Фото: «Номер один»
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