В Театре им. Н. Бестужева грядут «Метаморфозы»

– Это классный детский спектакль, включающий фантазию. Помните, как в детстве можно было придумать целый волшебный мир из одеяла, палки и двух расчесок? Этот спектакль про воображение, – говорит заслуженная артистка Бурятии Лиана Щетилина.





– Нам, артистам, тем, кто работает с геометрическими фигурами, необходимо быть одним слаженным механизмом, одним целым и, не видя саму картинку, так как мы находимся внутри, постоянно держать ее в голове. Это фактически театр предмета. Спектакль рождался в процессе репетиций, творческого переосмысления этих фигур, которые в разных сочетаниях рождают разные образы, – рассказал артист Петр Прозоровский.





В Русском драматическом театре имени Бестужева идут репетиции. Визуально-пластический спектакль «Метаморфозы для детей и взрослых» создан тандемом режиссеров менее года назад. Тогда создатель легендарного пластического театра «ЧелоВЕК» Игорь Григурко поддержал замысел режиссера Сергея Левицкого, и родился спектакль, который нравится и маленьким зрителям, и взрослым.Встреча профессора и школьницы Маши, которой скучно в школе, превращается на сцене в волшебство.Царство визуальных эффектов подчеркивает музыка. Главная героиня Маша вместе со зрителями заново знакомится с окружающим миром, занудные многоугольники превращаются в паровоз, а эллипс взлетает в небо словно луна.– Это спектакль про фантазию, чистое творчество. Одновременно очень простой, незатейливый и в то же время побуждающий творить, придумывать. Маленьким детям он будет понятен, а взрослым позволит вновь вернуться в детство и в самых, казалось бы, обычных вещах увидеть красоту, – говорит актриса Анастасия Турушева.Особая ритмопластика спектакля кажется одновременно сложной и простой для актеров драматического театра.Спектакль пролетает за 50 минут, заворожив зрителей. «Волшебный спектакль. После того как опустился занавес, хочется забраться с малышами под одеяло и устроить домашний сказочный спектакль, где будут оживать треугольники, линии, круги и превращаться в бабочек, гусеницу, автобус» - написано в театральной книге отзывов.По словам министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой, любовь к театру начинается с детства.Театр ощущений, где нужно просто расслабиться и погрузиться в красивый мир, в котором все предметы светятся в темноте, несомненно, развивает фантазию. И это касается не только детей, но и взрослых, которым иногда просто необходимо отвлечься и вспомнить, что фантазия и любопытство творят чудеса.Фото: предоставлено Театром им. Н. Бестужева