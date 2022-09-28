Культура 28.09.2022 в 17:56

Бурятия станет частью «Есенинского гастрольного тура»

Рязанский ТЮЗ покажет в Улан-Удэ спектакли «Яр» и «Анна Снегина»
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Бурятия станет частью «Есенинского гастрольного тура»
В октябре нынешнего года республики Бурятию, Якутию и Туву и посетит с гастролями Рязанский ТЮЗ. Проведение гастролей стало возможным благодаря гранту президента России на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, сообщили в минкультуры Бурятии.

С проектом «Есенинский гастрольный тур» Рязанский театр юного зрителя обратился в «Фонд поддержки и сохранения культурного наследия» и выиграл грант на его реализацию в конкурсе президентского фонда культурных инициатив.

Совместный проект Рязанского областного ТЮЗа и Государственного музея-заповедника С.А. Есенина включает в себя показ спектаклей по произведениям Сергея Есенина «Яр» и «Анна Снегина», которые пройдут на сцене Государственного русского драматического театра им. Н.А. Бестужева. Также пройдет выставка «Знакомый ваш Сергей Есенин» из фондов музея.

«Федеральные программы позволяют труппам делиться своим творчеством со зрителями разных регионов. Это полезно не только зрителям, но и самим театрам, для которых гастроли - всегда новый опыт. В разных уголках нашей страны своя специфика зрительского восприятия, потому спектакли на гастролях получают новый толчок. Культурное взаимодействие всегда развивает, как артистов, так и зрителей, и мы рады, что такие возможности у нас есть», - прокомментировала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Фото: Рязанский ТЮЗ


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