Театр им. Н. Бестужева выпустил видеоролик с целью профилактики алкоголизма

- Мы обратились к творчеству великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского и сделали видеоролик, который будем распространять в соцсетях, потому что алкоголизм – это огромная проблема и нужно делать все, чтобы как можно меньше людей были ему подвержены, - говорит актриса театра Надежда Разуваева.





«Знаю я, что и пьянство не добродетель, и это тем паче. Но нищета, милостивый сударь, нищета - порок. В бедности вы еще сохраняете свое благородство врожденных чувств, в нищете же никогда и никто. За нищету даже и не палкой выгоняют, а метлой выметают из компании человеческой, чтобы тем оскорбительнее было; и справедливо, ибо в нищете я первый сам готов оскорблять себя. И отсюда питейное!"





- Достоевский очень тонко раскрывал психологические причины злоупотребления личностью психоактивными веществами, потому обращение к его творчеству неслучайно, - говорят авторы видеоролика.









Пьянство – огромная социальная проблема, с которой в России борются давно и не всегда успешно. Русский драматический театр им. Н. Бестужева по поручению министерства культуры Бурятии и министра Соелмы Дагаевой ведет регулярную работу с молодежью средствами, доступными театру.Выбор автора и произведения, отрывок из которого показан в ролике, сделан не случайно. Именно Достоевский показывает в своих романах целый паноптикум алкоголиков, таких, как, например, "свободный художник" Фердыщенко, бывший боксер Келлер, "интриган" Лебедев, бывший мелкий чиновник Мармеладов и т. д. Говорят, великий писатель хотел посвятить целый роман художественному освещению темы алкоголизма, произведение должно было называться "Пьяненькие", но замысел его так и остался нереализованным.Герой "Преступления и наказания" Мармеладов при первой встрече с Раскольниковым раскрывает важную социологическую и психологическую причину алкоголизма – он не имеет жизненных перспектив и работы, он выброшен на обочину общества:Достоевский писал: "Рассказывают и печатают ужасы: пьянство, разбой, пьяные дети, пьяные матери, цинизм, нищета, бесчестность, безбожие". Детей и женщин необходимо оградить от этой отравы. Споить народ чрезвычайно просто, но кто потом будет жить на этой территории и защищать ее от недружелюбных соседей, желающих захватить Россию и с нетерпением ожидающих ослабления государства.Фото: Александры Даниловой