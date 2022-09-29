Культура 29.09.2022 в 16:06

Театр им. Н. Бестужева выпустил видеоролик с целью профилактики алкоголизма

При его создании театр обратился к творчеству Федора Достоевского
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Театр им. Н. Бестужева выпустил видеоролик с целью профилактики алкоголизма
Пьянство – огромная социальная проблема, с которой в России борются давно и не всегда успешно. Русский драматический театр им. Н. Бестужева по поручению министерства культуры Бурятии и министра Соелмы Дагаевой ведет регулярную работу с молодежью средствами, доступными театру.

- Мы обратились к творчеству великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского и сделали видеоролик, который будем распространять в соцсетях, потому что алкоголизм – это огромная проблема и нужно делать  все, чтобы как можно меньше людей были ему подвержены, - говорит актриса театра Надежда Разуваева.


Выбор автора и произведения, отрывок из которого показан в ролике, сделан не случайно. Именно Достоевский показывает в своих романах целый паноптикум алкоголиков, таких, как, например, "свободный художник" Фердыщенко, бывший боксер Келлер, "интриган" Лебедев, бывший мелкий чиновник Мармеладов и т. д. Говорят, великий писатель хотел посвятить целый роман художественному освещению темы алкоголизма, произведение должно было называться "Пьяненькие", но замысел его так и остался нереализованным.

Герой "Преступления и наказания" Мармеладов при первой встрече с Раскольниковым раскрывает важную социологическую и психологическую причину алкоголизма – он не имеет жизненных перспектив и работы, он выброшен на обочину общества:

«Знаю я, что и пьянство не добродетель, и это тем паче. Но нищета, милостивый сударь, нищета - порок. В бедности вы еще сохраняете свое благородство врожденных чувств, в нищете же никогда и никто. За нищету даже и не палкой выгоняют, а метлой выметают из компании человеческой, чтобы тем оскорбительнее было; и справедливо, ибо в нищете я первый сам готов оскорблять себя. И отсюда питейное!"


Достоевский писал: "Рассказывают и печатают ужасы: пьянство, разбой, пьяные дети, пьяные матери, цинизм, нищета, бесчестность, безбожие". Детей и женщин необходимо оградить от этой отравы. Споить народ чрезвычайно просто, но кто потом будет жить на этой территории и защищать ее от недружелюбных соседей, желающих захватить Россию и с нетерпением ожидающих ослабления государства.

- Достоевский очень тонко раскрывал психологические причины злоупотребления личностью психоактивными веществами, потому обращение к его творчеству неслучайно, - говорят авторы видеоролика.



Фото: Александры Даниловой

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