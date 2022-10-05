Культура 05.10.2022 в 15:21

«Театр. Изнанка» с большим успехом прошел на фестивале в Хабаровске

Русский драматический театр им. Н.А. Бестужева стал дипломантом Третьего фестиваля театров Дальнего Востока
A- A+
«Театр. Изнанка» с большим успехом прошел на фестивале в Хабаровске
Сегодня труппа театра возвращается домой. 3 октября авторский спектакль Сергея Левицкого о том, что обычно скрыто от глаз зрителей хабаровская театральная публика приняла тепло и восторженно:

- Бестужевцы с огромным успехом выступили на фестивале. Показ был душераздираюшим! А так как в зале было много коллег, то абсолютно каждое слово отзывалось у зрителей, которые кричали: «Браво! Молодцы!» и не отпускали со сцены. А театральную публику не обманешь. Невероятно, с каким мощным надрывом ребята отработали! – поделилась впечатлением помощник художественного руководителя по специальным проектам Лилия Маркина.

Главные роли в спектакле играют Елизавета Михайлова, Аюр Доржиев, Нина Туманова. Роль Влады писалась специально для Елизаветы Михайловой.


- Этот спектакль - моя боль. Я очень хотела, чтобы мы съездили на «Золотую Маску», я была уверена, что с этим спектаклем мы объездим все фестивали. В Хабаровске нас ждали. Наши коллеги писали нам, что хотят увидеть этот спектакль. И вот мы его привезли, выступили и есть чувство, что мы справились, - говорит актриса Елизавета Михайлова.

В поездке с труппой находился новый художественный руководитель театра Вячеслав Дьяченко, назначенный на днях министерством культуры Бурятии. Министр Соелма Дагаева заочно представила Вячеслава Дьяченко на брифинге перед журналистами.

Автор спектакля, бывший художественный руководитель театра Сергей Левицкий не репетировал с труппой более полугода, но выразил поддержку, сказав, что рад за труппу и людей, которых любит.


Выбор спектакля для показа на фестивале в Хабаровске был сделан еще зимой. Необычная, шокирующая работа вызвала большой интерес у зрителей столицы Бурятии, теперь к ним присоединились и хабаровчане.

- Мы показали тот театр, который знаем мы. У каждого свой театр. Но если ты по-настоящему любишь его, ты все поймешь, - говорит Елизавета Михайлова.

На обсуждении спектакля, прошедшем вчера, 4 октября, по словам артистов, было сказано много хорошего.

- Это очень вдохновляет и поддерживает, - говорят артисты.

Напомним, 9 октября спектаклем «Сказка странствий» в театре открывается новый 94-й сезон.

Фото: предоставлено Русским драмтеатром
Теги
театр

Все новости

Более семисот жителей Бурятии остаются в списке «обманутых дольщиков»
05.10.2022 в 16:23
В Бурятии «черные» лесорубы пилили тайгу под шум работы карьера
05.10.2022 в 16:06
Губит людей вода
05.10.2022 в 16:05
В Улан-Удэ всерьез возьмутся за нарушителей правил парковки
05.10.2022 в 15:58
Жители Бурятии сильно рискуют, выходя на улицы
05.10.2022 в 15:44
«Театр. Изнанка» с большим успехом прошел на фестивале в Хабаровске
05.10.2022 в 15:21
Житель Улан-Удэ отбил у преступника дамскую сумочку
05.10.2022 в 15:07
И целый октябрь впереди: главные премьеры в видеосервисе Wink
05.10.2022 в 14:22
Жителей Улан-Удэ попросили сообщать о собачьих стаях
05.10.2022 в 12:58
С заботой о пожилых
05.10.2022 в 12:16
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 октября

Читайте также
Министр культуры Бурятии проинформировала о новых кадровых решениях
Назначены: худруки ГРДТ и цирка Бурятии, а также - директор республиканского хореографического колледжа  

04.10.2022 в 18:57
Михаил Пирогов споет в Улан-Удэ Готфрида Водемона в «Иоланте»
«Это история о любви, верности  и чести, одна из немногих опер, которая заканчивается хорошо», - говорит певец
04.10.2022 в 16:57
Владыка Иосиф подарил Этнографическому музею коллекцию гармоней
Десять старинных дореволюционных гармоней уникальны, и разнообразны размерами и манерой воспроизведения звуков
30.09.2022 в 15:50
В Улан-Удэ покрасили дом Фишева
Объект культурного наследия принадлежал мещанину Верхнеудинска
30.09.2022 в 11:03
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru