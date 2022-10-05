«Театр. Изнанка» с большим успехом прошел на фестивале в Хабаровске

Главные роли в спектакле играют Елизавета Михайлова, Аюр Доржиев, Нина Туманова. Роль Влады писалась специально для Елизаветы Михайловой.





Автор спектакля, бывший художественный руководитель театра Сергей Левицкий не репетировал с труппой более полугода, но выразил поддержку, сказав, что рад за труппу и людей, которых любит.





Сегодня труппа театра возвращается домой. 3 октября авторский спектакль Сергея Левицкого о том, что обычно скрыто от глаз зрителей хабаровская театральная публика приняла тепло и восторженно:- Бестужевцы с огромным успехом выступили на фестивале. Показ был душераздираюшим! А так как в зале было много коллег, то абсолютно каждое слово отзывалось у зрителей, которые кричали: «Браво! Молодцы!» и не отпускали со сцены. А театральную публику не обманешь. Невероятно, с каким мощным надрывом ребята отработали! – поделилась впечатлением помощник художественного руководителя по специальным проектам Лилия Маркина.- Этот спектакль - моя боль. Я очень хотела, чтобы мы съездили на «Золотую Маску», я была уверена, что с этим спектаклем мы объездим все фестивали. В Хабаровске нас ждали. Наши коллеги писали нам, что хотят увидеть этот спектакль. И вот мы его привезли, выступили и есть чувство, что мы справились, - говорит актриса Елизавета Михайлова.В поездке с труппой находился новый художественный руководитель театра Вячеслав Дьяченко, назначенный на днях министерством культуры Бурятии. Министр Соелма Дагаева заочно представила Вячеслава Дьяченко на брифинге перед журналистами.Выбор спектакля для показа на фестивале в Хабаровске был сделан еще зимой. Необычная, шокирующая работа вызвала большой интерес у зрителей столицы Бурятии, теперь к ним присоединились и хабаровчане.- Мы показали тот театр, который знаем мы. У каждого свой театр. Но если ты по-настоящему любишь его, ты все поймешь, - говорит Елизавета Михайлова.На обсуждении спектакля, прошедшем вчера, 4 октября, по словам артистов, было сказано много хорошего.- Это очень вдохновляет и поддерживает, - говорят артисты.Напомним, 9 октября спектаклем «Сказка странствий» в театре открывается новый 94-й сезон.Фото: предоставлено Русским драмтеатром