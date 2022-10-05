Культура 05.10.2022 в 15:21
«Театр. Изнанка» с большим успехом прошел на фестивале в Хабаровске
Русский драматический театр им. Н.А. Бестужева стал дипломантом Третьего фестиваля театров Дальнего Востока
Сегодня труппа театра возвращается домой. 3 октября авторский спектакль Сергея Левицкого о том, что обычно скрыто от глаз зрителей хабаровская театральная публика приняла тепло и восторженно:
- Бестужевцы с огромным успехом выступили на фестивале. Показ был душераздираюшим! А так как в зале было много коллег, то абсолютно каждое слово отзывалось у зрителей, которые кричали: «Браво! Молодцы!» и не отпускали со сцены. А театральную публику не обманешь. Невероятно, с каким мощным надрывом ребята отработали! – поделилась впечатлением помощник художественного руководителя по специальным проектам Лилия Маркина.
- Этот спектакль - моя боль. Я очень хотела, чтобы мы съездили на «Золотую Маску», я была уверена, что с этим спектаклем мы объездим все фестивали. В Хабаровске нас ждали. Наши коллеги писали нам, что хотят увидеть этот спектакль. И вот мы его привезли, выступили и есть чувство, что мы справились, - говорит актриса Елизавета Михайлова.
В поездке с труппой находился новый художественный руководитель театра Вячеслав Дьяченко, назначенный на днях министерством культуры Бурятии. Министр Соелма Дагаева заочно представила Вячеслава Дьяченко на брифинге перед журналистами.
Выбор спектакля для показа на фестивале в Хабаровске был сделан еще зимой. Необычная, шокирующая работа вызвала большой интерес у зрителей столицы Бурятии, теперь к ним присоединились и хабаровчане.
- Мы показали тот театр, который знаем мы. У каждого свой театр. Но если ты по-настоящему любишь его, ты все поймешь, - говорит Елизавета Михайлова.
На обсуждении спектакля, прошедшем вчера, 4 октября, по словам артистов, было сказано много хорошего.
- Это очень вдохновляет и поддерживает, - говорят артисты.
Напомним, 9 октября спектаклем «Сказка странствий» в театре открывается новый 94-й сезон.
Фото: предоставлено Русским драмтеатром
- Бестужевцы с огромным успехом выступили на фестивале. Показ был душераздираюшим! А так как в зале было много коллег, то абсолютно каждое слово отзывалось у зрителей, которые кричали: «Браво! Молодцы!» и не отпускали со сцены. А театральную публику не обманешь. Невероятно, с каким мощным надрывом ребята отработали! – поделилась впечатлением помощник художественного руководителя по специальным проектам Лилия Маркина.
Главные роли в спектакле играют Елизавета Михайлова, Аюр Доржиев, Нина Туманова. Роль Влады писалась специально для Елизаветы Михайловой.
- Этот спектакль - моя боль. Я очень хотела, чтобы мы съездили на «Золотую Маску», я была уверена, что с этим спектаклем мы объездим все фестивали. В Хабаровске нас ждали. Наши коллеги писали нам, что хотят увидеть этот спектакль. И вот мы его привезли, выступили и есть чувство, что мы справились, - говорит актриса Елизавета Михайлова.
В поездке с труппой находился новый художественный руководитель театра Вячеслав Дьяченко, назначенный на днях министерством культуры Бурятии. Министр Соелма Дагаева заочно представила Вячеслава Дьяченко на брифинге перед журналистами.
Автор спектакля, бывший художественный руководитель театра Сергей Левицкий не репетировал с труппой более полугода, но выразил поддержку, сказав, что рад за труппу и людей, которых любит.
Выбор спектакля для показа на фестивале в Хабаровске был сделан еще зимой. Необычная, шокирующая работа вызвала большой интерес у зрителей столицы Бурятии, теперь к ним присоединились и хабаровчане.
- Мы показали тот театр, который знаем мы. У каждого свой театр. Но если ты по-настоящему любишь его, ты все поймешь, - говорит Елизавета Михайлова.
На обсуждении спектакля, прошедшем вчера, 4 октября, по словам артистов, было сказано много хорошего.
- Это очень вдохновляет и поддерживает, - говорят артисты.
Напомним, 9 октября спектаклем «Сказка странствий» в театре открывается новый 94-й сезон.
Фото: предоставлено Русским драмтеатром
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