Встреча актрисы Светланы Полянской со школьниками прошла в Театре им. Н. Бестужева

16 октября воспитанники школы ораторского мастерства «Магия речи» вместе со своими наставниками - тележурналистами Булатом и Зоей Цыденешеевыми побывали на экскурсии в ГРДТ им. Н.А. Бестужева. Заведующая музеем Лариса Золотухина провела для ребят увлекательную экскурсию по театру, показав то, что обычно скрыто от глаз зрителей.Театр – это особый организм и атмосфера, в которую многим хочется погрузиться, а детям особенно.Где берут столько костюмов, шьют ли их на заказ? Кто делает декорации? Почему у каждого спектакля свой реквизит? Как артист готовится к роли? Получить ответы на эти и другие вопросы, да и просто пройтись по закулисью интересно в любом возрасте. По мнению министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой, любовь к театру должна прививаться с детства путем погружения в мир искусства с помощью развивающих экскурсий, общения со зрителями.После экскурсии «Посторонним вход разрешен!», совершив путешествие по цехам и закоулкам театра, ребята встретились с настоящей звездой ГРДТ им. Н.А. Бестужева – Заслуженной артисткой Республики Бурятия Светланой Полянской.В труппе Светлана Полянская работает с 2007 года. За эти годы артистка продемонстрировала большой ролевой диапазон, умение перевоплощаться до неузнаваемости. Московский театральный критик Ольга Сенаторова назвала актрису «бриллиантом за реальность проживания в роли».В роли Марии Петровны Небылицы в спектакле «Фронтовичка» Светлана Полянская стала широко известной, потому юные зрители с огромным желанием задавали актрисе вопросы. Каково это - быть актрисой и с чего начинается творческий путь, страшно ли выходить на сцену и какова актерская зарплата – множество вопросов было задано на встрече в пресс-центре Театра им. Н. Бестужева. Мама двоих сыновей, Светлана Полянская с большой теплотой отвечала на вопросы школьников, пожелав им всегда оставаться верными своей мечте и заниматься тем, что по-настоящему нравится.Фото: Александры Даниловой