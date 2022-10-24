Культура 24.10.2022 в 10:52

Театры Бурятии попали в крупный российский проект

Он проводится под эгидой Ассоциации национальных театров России
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Текст: Петр Санжиев
Театры Бурятии попали в крупный российский проект
В Улан-Удэ пройдет трехдневная интенсивная программа по повышению уровня менеджмента в театрах Бурятии. Ее организовала Ассоциация национальных театров России, созданная в этом году. Это, пожалуй, первый крупный проект данной организации, объединившей национальные театры от Северного Кавказа до Тихого океана.

Для участия в проекте «Национальная театральная школа» записались 44 участника из Бурдрама, Театра оперы и балета, национального театра «Байкал», а также представители сельских учреждений культуры. Опытом поделятся представители ГИТИСа, Санкт-Петербургской театральной академии, института сценических искусств и других известных учреждений. В течение трех дней они представят бурятским театрам такие темы, как управление театральными проектами, продюссирование в театрах, основы менеджмента, расскажут как правильно работать по грантам и о других передовых практиках.

Бурятия стала третьим регионом, где проводится данный образовательный интенсив. Ранее он прошел в Дагестане и Татарстане. После нашей республики он пройдет в Башкортостане, Коми, на Камчатке и Сахалине. По окончании работы в 2022 году организаторы намерены оценить эффективность и результативность проведенных интенсивов.

Организаторы отмечают, что театры, конечно, никогда не смогут выйти на устойчивую самоокупаемость. Но совершенствовать свои навыки и умения в этом деле необходимо. В планах гостей также встреча с главой Бурятии.

Фото: «Номер один»
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