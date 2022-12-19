В Улан-Удэ театр кукол запускает конкурс костюмов в стиле киберпанк

В столице Бурятии театр кукол «Ульгэр» запускает конкурс костюмов в стиле киберпанк. Уже скоро премьера спектакля-фэнтези «Меч Ассури», и в честь этого события театр кукол «Ульгэр» решил разнообразить программу.

Киберпанк – это стиль будущего, который соединяет в себе технологии, фантастику, искусство. На каждый показ спектакля театр подготовил призы для зрителей.







1 место – сертификат на мастер-класс по декоративно-прикладному искусству в творческую студию «Рисуй мечту»;

2 место – сертификат в «Читай-город» на сумму 500 рублей;

3 место – разовое занятие по вокалу в культурно-образовательном центре «Амар Мэндэ!»

«И главное - собрать свой уникальный образ очень просто. Вдохновляйтесь, креативьте, самовыражайтесь!»,

- призывает театр «Ульгэр».



После спектакля путем зрительского голосования в театре выберут трёх победителей.

«До премьеры осталось 3 дня! Напоминаем, что «Меч Ассури» состоится 22, 23 и с 26 по 28 декабря. Успевайте приобрести билеты на новую новогоднюю постановку театра кукол «Ульгэр»,

– говорит министр культуры Республики Бурятия Соелма Дагаева.



Возрастное ограничение 12+



Фото: пресс-служба театра Ульгэр