В Улан-Удэ театр «Байкал» встретил иностранных гостей

Накануне в столицу Бурятии прибыли танцоры и музыканты из Индии, Афганистана, Узбекистана и Монголии. Их встретил коллектив театра «Байкал». Скоро в Улан-Удэ пройдет большой концерт под названием «От монголов к моголам». Зрители смогут его увидеть с 12-15 апреля на сцене русского драмтеатра.

«Империя Великих Моголов оказала огромное влияние на развитие и процветание литературы, культуры и искусства в целом. Наш проект «От монголов к моголам» - это отражение культуры значительной части монгольского ареала - от северных монголов, ойратов, афганских хазар-монголов и потомков моголов Северной Индии. Культуру народов представляют ее носители. Поэтому мы приглашаем на проект потомственных танцоров, певцов и музыкантов из Северной Индии, Узбекистана, Афганистана, Монголии»,

- рассказал художественный руководитель театра «Байкал» Жаргал Жалсанов.



Гости уже успели познакомиться с Бурятией. 9 апреля прошли первые мастер-классы по исполнению индийского «катхак» от артиста из Индии Пиюш Чаухан. Участниками стали бурятские артисты, студенты и другие желающие. 10 апреля на встрече с журналистами творцы рассказали о себе и о своих творческих увлечениях. Так, исполнитель северо-индийского классического пения Адитья Лангех рассказал о песнях в стиле «газель».

«Очень много разных жанров, у каждого жанра есть свой голосовой рисунок и голосовые интонации. Например, песни, звучащие для кинопроизведений в Голливуде – их следует исполнять очень мягко, потому что очень многое зависит от смысла, который ты хочешь передаешь этой песней для киносценария. В классическом исполнении голос звучит достаточно обнаженно и твердо. А что касается техники исполнения «газель» – это смешение двух стилей. Они должны передать смысл поэмы или поэтического произведения, который положен на музыку, но при этом соблюдать требования классического песенного искусства Индии»,

- поделился Адитья Лангех .

Отметим, согласно словарю редких и забытых слов русского языка, Могол – это титул монгольских властителей Индостана.

«Известно, что Великие Моголы переняли у монголов постулаты государственности и оказали огромное влияние на развитие и процветание литературы, культуры и искусства в целом»,

- отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



Ранее гостями проекта становились хазарские и узбекские певцы, известные индийские танцоры. По признанию артистов, культура Бурятии и Индии имеет много общего.

«Исторически доказано, что между монголами и моголами есть связь. Через язык танца мы доносим до зрителя целую жизнь, ее смысл и ценности. На мой взгляд, очень важно уважать культуру и традиции других народов, учиться понимать их, уважать страны, в которых мы живём, уважать традиции и беречь их»,

- рассказал Анудж Мишра из династии моголов - прямых потомков Чингисхана.



Приобрести билеты на концерт можно онлайн по ссылке или в кассе театра по адресу: ул. Ербанова, 11, оф. 540.



Справки по тел. 21-30-22. Действует программа «Пушкинская карта»

Возрастное ограничение 6+





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