Культура 14.05.2023 в 14:03

В музеях Бурятии пройдет бесплатный день

18 мая будет отмечаться Международный День музеев
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В музеях Бурятии пройдет бесплатный день
Бурятия не останется в стороне: к празднику подготовлено множество мероприятий и вход в большинство музеев будет бесплатным. Двери музеев для свободного посещения будут открыты с 11:00 до 17:30.

Напомним, что акция, проводимая министерством культуры республики Бурятия, ежегодная.

Список музеев, куда можно будет сходить бесплатно в День Музеев:

- Музей истории города Улан-Удэ, ул. Ленина, 26,а;
-Кяхтинский краеведческий музей им. академика В.А. Обручева и филиал в Улан-Удэ по ул. Ленина, 27,а (тел. 21‒37‒22);
- Этнографический музей народов Забайкалья, тел. 33-25-10;
- Музей истории Бурятии им. М.Н.Хангалова, ул. Профсоюзная, 29 21-40-08;
- Музей природы Бурятии, Ул. Куйбышева, 29, 21-41-49;
- Художественный музей им. Ц.С. Сампилова, ул. Куйбышева, 29, 21-43-93;
- Галерея Льва Бардамова, ул. Набережная, 14, к.4, тел. 180-337.
 
Подробная информация по указанным телефонам.  

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