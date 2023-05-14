В музеях Бурятии пройдет бесплатный день

Бурятия не останется в стороне: к празднику подготовлено множество мероприятий и вход в большинство музеев будет бесплатным. Двери музеев для свободного посещения будут открыты с 11:00 до 17:30.Напомним, что акция, проводимая министерством культуры республики Бурятия, ежегодная.Список музеев, куда можно будет сходить бесплатно в День Музеев:- Музей истории города Улан-Удэ, ул. Ленина, 26,а;-Кяхтинский краеведческий музей им. академика В.А. Обручева и филиал в Улан-Удэ по ул. Ленина, 27,а (тел. 21‒37‒22);- Этнографический музей народов Забайкалья, тел. 33-25-10;- Музей истории Бурятии им. М.Н.Хангалова, ул. Профсоюзная, 29 21-40-08;- Музей природы Бурятии, Ул. Куйбышева, 29, 21-41-49;- Художественный музей им. Ц.С. Сампилова, ул. Куйбышева, 29, 21-43-93;- Галерея Льва Бардамова, ул. Набережная, 14, к.4, тел. 180-337.Подробная информация по указанным телефонам.0+