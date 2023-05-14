В Бурятию приехала Наталья Варлей

Мероприятие такого уровня проводится в Бурятии впервые и приурочено к 100-летнему юбилею республики. В Улан-Удэ съехались ведущие представители отечественного кинематографа и зарубежные гости: режиссёры, актёры, сценаристы, продюсеры.По красной ковровой дорожке прошли звезды кино - заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей, народный артист России Юрий Назаров, заслуженный деятель искусств России Григорий Гладков, актер сериала «Реальные пацаны» Антон Богданов и многие другие.В международном конкурсе принимают участие 12 фильмов из Ирана, Китая, Беларуси, Индии, России, Киргизии, Казахстана, Таджикистана. В кинотеатрах Улан-Удэ проходят бесплатные показы.12 мая в Буряад театре прошла торжественная церемония открытия Международного кинофестиваля детских, юношеских и семейных фильмов «Хрустальный нерпенок».Зрители увидели фильм «Иван Семенов: Школьный переполох» и концертную программу с участием детских коллективов республики - «Жемчужина Бурятии», «Бульжамуур», театра народной музыки и танца «Забава», Народного эвенкийского молодёжного ансамбля «Гулувун» (Центр эвенкийской культуры «Арун»).Фото: правительство РБ, Минкульт РБ