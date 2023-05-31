Спектакль на фоне Верхнеудинска

В Улан-Удэ в театре кукол «Ульгэр» состоялась премьера спектакля «Каштанка. Прогулка по Верхнеудинску» (12+). Постановка режиссера Эрдэни Жалцанова и художника Ольги Акимовой создана по мотивам рассказа А. П. Чехова «Каштанка». И главным героем осталась та самая серая собачка с мордочкой лисы, оказавшаяся у дрессировщика цирка, сообщили в минкультуры Бурятии.Отличительной чертой новой постановки «Ульгэра» стало то, что события рассказа происходят на улицах города Верхнеудинск (ныне Улан-Удэ) конца XIX – начала XX века.В итоге спектакль получился не только интересным и трогательным, но и исторически поучительным. Юные зрители узнали о деятельности купцов Голдобиных, Бутиных, Немчинова, Фролова и Лосева; о грандиозном событии – приезде Царевича Николая Александровича, о крупном пожаре 1878 года; также о прокладке Транссиба через Верхнеудинск.Специально для новой постановки было снято немое кино, которое гармонично дополнило сюжет спектакля. На экране можно было увидеть отрывки рассказов А.П. Чехова «Смерть чиновника», «Размазня», «Радость» и другие.Стоит отметить, что действующих лиц в спектакле и кинокартине было более 30, а исполняли все роли лишь два актера: Зоригто Дагбаев и Анастасия Мисайлова. Несмотря на большое количество кукол, артисты мастерски перевоплощались и раскрыли характер каждого героя. Зрители рукоплескали, кричали «Браво! Молодцы!» делились теплыми отзывами.«В постановке мы попробовали передать дух города той эпохи через знакомые всем дома и улицы. Благодарим музей города Улан-Удэ, Этнографический музей, Бурятский театр драмы и Русский драматический театр, гримера и всех тех, кто причастен к подготовке такого масштабного проекта», – сказал Эрдэни Жалцанов.Следующий показ спектакля 17 июня. Билеты доступны по «Пушкинской карте».Фото: minkultrb.ru