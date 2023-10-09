В Бурятии призвали передать музею предметы эпохи перестройки

В музее, конечно, есть предметы, которые относятся к перестроечному времени. Например, в фондах музея есть талоны, выдававшиеся жителям Бурятии на покупку некоторых видов товаров. Есть фотографии, запечатлевшие моменты той жизни - пустые прилавки и т. д.







Один из главных музеев республики, Музей истории Бурятии имени Матвея Николаевича Хангалова, отмечает свое 100-летие. Музей является ровесником республики. Матвей Хангалов - выдающийся бурятский этнограф, педагог, переводчик, просветитель, действительный член Русского географического общества. Он открыл для мира историю и культуру бурятского народа, сохранил от исчезновения ценнейшие памятники культуры Бурятии. В этом году, кстати, исполнилось 165 лет со дня его рождения.Сегодня в хранилище Музея истории Бурятии насчитывается более 45 тысяч экспонатов, которые отражают различные периоды истории. И с годами этот объем растет, ведь жизнь не стоит на месте, а в Музее истории должны быть представлены все эпохи. В том числе, относительно недавние. Например, перестройка. Она была, вроде бы, недавно, многие из ныне здравствующих жили в тот период. Тем не менее, с начала перестройки скоро будет 40 лет и то время надо как можно точнее зафиксировать.«Но, если у кого-то сохранилось что-то из того периода, мы были бы рады, если бы это передали нам. Приносите! Ведь то, что передано в музей, остается навсегда. Люди часто выбрасывают что-то, но проходит время и это уже очень трудно найти», - говорит Татьяна Бороноева, директор Национального музея Бурятии («хангаловский» музей входит в его состав).В честь 100-летия Музея истории пройдет Байкальский историко-музейный форум с научно-практической конференцией «Музей и общество: современные модели интеграции. Хангаловские чтения-4». В том числе, планируется показать документальный фильм о музее «Лучи времени». Форум будет посвящен вопросам развития музеев, обмену опытом. Приедут музейные специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Владивостока, Иркутской области, Тывы, Хабаровска. Интересно, что в рамках юбилейного мероприятия состоится круглый стол на тему «Буддийские коллекции в музеях России».Фото: «Номер один»