Житель Улан-Удэ лишился 13 млн рублей при покупке БАДов

Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 13 млн рублей.Так, в дежурную часть отдела полиции обратился житель г. Улан-Удэ. Он сообщил, что в августе текущего года в сети Интернет нашел объявление о продаже биологических активных добавок и оставил заявку со своими личными данными. Спустя непродолжительное время потерпевшему поступил телефонный звонок неустановленного лица. Звонивший представился сотрудником фирмы, которая в течение длительного времени занимается продажей БАДов и пояснил, что для покупки препаратов необходимо перевести денежные средства на банковский счет предприятия. Инструкции злоумышленника потерпевший выполнил и перевел денежные средства в размере 13 млн рублей на счет мошенника.Жертвой интернет-преступников по состоянию на 13.10.2023 стал 1 991 житель республики (+ 50 за последнюю неделю). Причиненный ущерб составил 536 млн рублей (+ 24 млн рублей за последнюю неделю).В целях завладения денежными средствами преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты, - сообщает прокуратура Бурятии.