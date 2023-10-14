Культура 14.10.2023 в 11:47

Житель Улан-Удэ лишился 13 млн рублей при покупке БАДов

Объявление о продаже биодобавок он нашел в Интернете
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Житель Улан-Удэ лишился 13 млн рублей при покупке БАДов
Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 13 млн рублей. 

Так, в дежурную часть отдела полиции обратился житель г. Улан-Удэ. Он сообщил, что в августе текущего года в сети Интернет нашел объявление о продаже биологических активных добавок и оставил заявку со своими личными данными. Спустя непродолжительное время потерпевшему поступил телефонный звонок неустановленного лица. Звонивший представился сотрудником фирмы, которая в течение длительного времени занимается продажей БАДов и пояснил, что для покупки препаратов необходимо перевести денежные средства на банковский счет предприятия. Инструкции злоумышленника потерпевший выполнил и перевел денежные средства в размере 13 млн рублей на счет мошенника. 

Жертвой интернет-преступников по состоянию на 13.10.2023 стал 1 991 житель республики (+ 50 за последнюю неделю). Причиненный ущерб составил 536 млн рублей (+ 24 млн рублей за последнюю неделю). 

В целях завладения денежными средствами преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты, - сообщает прокуратура Бурятии. 

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