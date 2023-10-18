В развитии культуры Бурятии участвуют школьники-ученики креативных индустрий

Столицу Бурятии посетил гендиректор Федерации креативных индустрий Игорь М. Намаконов. Он рассказал «Номер один», какое влияние Школа креативных индустрий оказывает на развитие региона, чему бурятская ШКИ «Байкал АРТ» может научить другие города, и отметил, почему выпускникам лучше оставить погоню за «корочками» и начать выстраивать собственную траекторию развития.

Разогнались со старта

К 1 сентября 2023 года по стране открыто 67 Школ креативных индустрий (ШКИ), в том числе и в Улан-Удэ. ШКИ «Байкал АРТ» распахнула свои двери на базе Колледжа искусств имени П.И. Чайковского. Гендиректор Федерации креативных индустрий - Игорь М. Намаконов, также известен как автор бестселлера «Кроссфит мозга», обладатель первого в России Золотого каннского льва, преподаватель, предприниматель и общественный деятель. Он посетил местную ШКИ в конце сентября и оценил ее перспективы.







Всего за год ее ученики уже достигли заметных успехов. В частности, дети и студенты колледжа порадовали на Новый год совместной постановкой «Сережа и мультивселенная, или В поисках Духа Трескуна» (6+). Затем нарисованный юными учениками мультфильм по стихам бурятского поэта Намжила Нимбуева обошел сотни конкурентов из других городов и занял третье место на Всероссийском фестивале детской анимации «Анимур. Дети». В течение первого учебного года подростки активно поучаствовали в культурной жизни республики и сами начали влиять на ее развитие.

«Школа креативных индустрий в Бурятии – одна из самых социально активных в стране на сегодня. Это не статистика, конечно, а суждение на основании моих наблюдений. С точки зрения подхода к образовательному процессу, подхода руководителей школы к учащимся, «Байкал АРТ» выходит за пределы обучения, создавая больше условий для развития детей и активной интеграции ШКИ в локальную инфраструктуру», – отмечает Игорь М. Намаконов.



Гендиректор отметил, что преподаватели заметно мотивируют детей, генерируют новые идеи. В том числе по этой причине школьники начали выигрывать всероссийские конкурсы и получать коммерческие заказы – со школой уже сотрудничают театры и местные предприятия.

«Это яркая иллюстрация того, как быстро подростковую креативную инициативу и творческий порыв можно ставить на экономические рельсы. Ребята рано начинают понимать ценность своих идей, видят спрос на свои разработки. Этот вкус сложно потом забыть, а значит есть высокая вероятность, что они будут дальше развиваться в креативных индустриях. Спрос на специалистов растет. А ШКИ создают условия для быстрого входа в КИ для молодежи. В перспективе три-пять лет, и нас ждет целое поколение авторов, которые будут формировать новый креативный облик страны», -– высказывается гендиректор.



С точки зрения Игоря М. Намаконова, все учебные заведения по креативным индустриям – школы, колледжи, центры допобразования, вузы, курсы повышения квалификации – должны сложиться в единую инфраструктуру в ближайшие годы. С осени 2019 года, когда прошел первый круглый стол по креативным индустриям, широкий состав отраслевых и федеральных экспертов на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей сделал уже много шагов в направлении развития сектора.

«В каком-то смысле, мы все еще, как это называют, разбрасываем камни. Создаем очаги активности, которые самостоятельно формируются в блоки будущей инфраструктуры. Например, министерство культуры явно не ожидало, как быстро начнется монетизация человеческого капитала в Школах креативных индустрий. Прошел только год с открытия, а ШКИ уже начали продавать свои услуги и активно взаимодействовать с местными промышленниками и предпринимателями. Так что мы одновременно работаем и наблюдаем за эффектами своей работы: как распаковываются отраслевые инициативы, какие новые обстоятельства для развития возникают. Школы активно набирают образовательные обороты, и только практика открывает заложенный в проект потенциал», – добавляет он.









Учебные заведения в дальнейшем должны друг друга дополнять. Показательный пример – взаимодействие колледжа и «Байкал АРТ».

«В Бурятии учебные заведения сделали вместе спектакль, который в прошлом году сразу вышел в плюс. В этом году его также покажут на Новый год, и, по оценке директора бурятской ШКИ, доход будет выше в два раза – это пример того, как коллаборация в КИ формирует новые точки роста и востребованные продукты. Очень много потенциала в этих отношениях заложено, поэтому их нужно развивать», – считает Игорь М. Намаконов.



Сейчас все школы держат курс на обмен опытом. В начале декабря 2023 года в Москве пройдет первый съезд всех школ креативных индустрий. Региональные команды смогут обменяться опытом, перенять успешные практики, спросить совета и обсудить новые идеи для внедрения в образовательные процессы.

«В частности, Эльвира Доржиева, директор школы «Байкал АРТ», инициировала и организовала летний лагерь после первого года обучения, куда вывезла ребят, чтобы они там в течение трех недель вместе создавали проекты. Это была личная инициатива директора, который увидел, что в течение учебного года школьникам не хватило инструментов и форматов для кросс-студийного взаимодействия. Дети работали достаточно автономно: музыканты занимались музыкой, дизайнеры – дизайном. А в лагере все перемешались, и все, как в котле, начали вместе вариться и влиять друг на друга своими идеями и возможностями. Так, за время лагеря сняли короткометражный фильм. Опыт признан успешным. На следующий год его точно повторят, а практика бурятской школы будет представлена на съезде в декабре», – рассказал гендиректор.



Как отметил Игорь М. Намаконов, Школы креативных индустрий нельзя называть «кружками по интересам», так как они выбирают направления, которые наиболее популярны и востребованы в креативных индустриях, то есть экономически обоснованы. Каждый учащийся не привязан к выбранной студии, а может попробовать свои силы в любом из представленных в школе направлений, чтобы осознанно сделать выбор в пользу одного и затем учиться, отдавая себе отчет в выборе. Образовательные программы в дальнейшем будут дополняться в зависимости от развития технологий и потребностей рынка. Например, тема работы с ИИ точно станет кросс-студийной как важный новый навык для любого деятеля КИ.

«Креативные индустрии – это сектор экономики. Федеральное министерство культуры это очень хорошо понимает, как и то, что его надо развивать в связке с министерством экономики. Наша задача не просто выпускать ребят, которые выявили творческую способность, научились работать с техникой, а выпускать именно рабочие кадры, осмысленных креативных деятелей. Поэтому во всех ШКИ активно внедряется предпринимательский подход к собственному развитию. ШКИ – это не статичное пространство с зафиксированной образовательной программой. В зависимости от того, как будут развиваться школы рынки, процесс обучения будет синхронизироваться и адаптироваться под запрос. Это же повлияет на выбор стратегии развития школ в регионах», – считает он.



Не просто «корочка»

Базово все Школы креативных индустрий по стране ориентируются на 120 учеников в год. Но опыт показывает, что регионы локально могут влиять на это число, предоставляя дополнительное финансирование заведению. Тем не менее, отучившись два года, подростки уже становятся, можно сказать, начинающими специалистами в 3D-моделировании, мультипликации, дизайне, фото-, видеопроизводстве и др. После окончания Школы креативных индустрий ребята уже будут иметь первое портфолио из работ в выбранной специализации, а также, что важно, опыт в выполнении реальных заказов.

«По плану к 2030 году по стране должно открыться более 230 школ креативных индустрий, что должно привести к 23 тыс. учащихся. Я надеюсь, что большая часть из них решит остаться в креативной профессии, многие из них продолжат развиваться в регионе. Представьте, какое это большое профессиональное сообщество. В обозримом будущем оно уже начнет влиять на логику развития ШКИ. Образовательная программа Школ креативных индустрий – это модули, которые могут быть дополнены в любой момент новым знанием, если того потребует рынок или время. Это наша сильная сторона», – говорит гендиректор.



Общеизвестно, что многие выпускники средних школ часто не имеют представления, с какой профессией связать свою жизнь. Некоторые идут по наставлению родителей, кто-то смотрит, что ближе к дому или куда легче поступить. В этом плане ШКИ дает возможность выбора и осознанного погружения в профессию заранее. А портфолио, собранное в ШКИ, безусловно, сыграет роль при поступлении в профильный колледж или вуз. К слову, если в нем вообще будет потребность.

«С моей точки зрения, портфолио надо собирать как можно раньше, чтобы формировать свой профиль деятельности и витрину своих возможностей. Для работы вуз сегодня не нужен. Если ты активно набрал навыки через другие формы обучения, то можешь быстро начать профессиональную деятельность. Спрос на специалистов гораздо выше предложения сегодня. Подтверждением являются примеры, когда еще не окончивших обучение ребят из ШКИ брали на работу прямо из-за парты», – отмечает он.



Ученик после ШКИ получает документ об окончании и будет дальше думать, что с ним делать. Конечно, это плюс, что сертификат официально фиксирует, что человек развит в определенном навыке, однако это не самоцель. Игорь М. Намаконов считает, что самый главный навык, который дает Школа креативных индустрий, это предпринимательское мышление в области креативных индустрий.