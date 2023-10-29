Культура 29.10.2023 в 12:50

В Улан-Удэ открыли портал между прошлым и будущим

Посмотреть на него можно в Национальной библиотеке Республики Бурятия
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ открыли портал между прошлым и будущим

В Национальной библиотеке Республики Бурятия 28 октября состоялось открытие исторической фотовыставки «Триумфальная арка - портал между прошлым и будущим» (0+). Она посвящена архитектурным сооружениям. Например, таким как - арки. Которые были построены в честь путешествия на Восток цесаревича Николая Александровича Романова в 1890-1891 гг.

Стоит отметить, что арки - своего рода символ российской государственности и единения огромных территорий России от Урала до Тихого океана.

Открывшаяся вчера композиция включает в себя около 50 репринтов архивных фотографий. Мероприятие посетили Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, советник аппарата Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Евгения Жуковская, этнолог-культуролог, директор образовательных программ фонда сохранения исторического и культурного наследия «Белый фонд» Ариадна Черкасова и даже правнучка руководителя делегации цесаревича князя В.А. Барятинского - графиня Елизавета Апраксина.

Посетить выставку может любой желающий. Для этого необходимо прийти в Национальную библиотеку Республики Бурятия.

Данные мероприятия проходят в рамках грантовой программы «Православная инициатива» фонда «Соработничество» при поддержке Фонда сохранения исторического и культурного наследия «Белый фонд», информационно-просветительского портала «Приходы» и «Союза потомков галлиполийцев».

 

Фото: Национальная библиотека Республики Бурятия

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