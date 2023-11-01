В Улан-Удэ стартовал фестиваль балета

Из множества предстоящих спектаклей сложно выбрать только один. Безусловно, при большом желании можно посетить каждый из них. Но если все-таки вопрос приоритета встал на первом месте, то, очевидно, это «Дон Кихот».





Балет «Дон Кихот»

На сцене Бурятского театра оперы и балета «Дон Кихот» ставился в 1963 и 1982 годах. Премьера сегодняшней постановки состоялась лишь спустя 30 лет. Этот спектакль является сочетанием искрящейся музыки, вихря страстного танца, ритмичного стука кастаньет, завораживающих прыжков и виртуозных фуэте. По насыщенности «Дон Кихот» - одно из лучших творений знаменитого Мариуса Петипа, французского и российского солиста балета, балетмейстера, театрального деятеля и педагога.





На сцене Бурятского государственного академического театра оперы и балета имени народного артиста СССР Г. Ц. Цыдынжапова стартовал долгожданный фестиваль классического танца, именуемый в честь основоположников бурятской балетной школы. Мероприятие пройдет с 1 по 5 ноября и завершится гала-концертом.С 1 ноября в столице Бурятии начинается фестиваль имени народной артистки СССР Ларисы Сахьяновой и народного артиста РСФСР Петра Абашеева. Звездный тандем по праву можно считать основоположниками бурятской балетной школы. Ведь именно при них в 1961 году открылось хореографическое училище, которое сегодня носит имя знаменитой балетной пары республики.Фестиваль проводят каждые пять лет. Очень символично то, что в этом году на сцене Бурятского государственного академического театра оперы и балета лучшие постановки будут демонстрировать именно пять дней. Зритель сможет насладиться не только сюжетом спектаклей, но и исполнителями главных ролей. Ими станут ведущие солисты известных театров страны. Например, Большого театра, театра Станиславского, Новосибирского театра оперы и балета и т. д.В Улан-Удэ также прибыли гости из Якутии и Красноярска, которые выступят на сцене, но уже в финальном гала-концерте. Совместно с ними к публике выйдут учащиеся хореографического колледжа. Еще совсем молодым талантам не терпится продемонстрировать приобретенные навыки и достижения.В программе мероприятия будут представлены всемирно известные балетные номера. Каждый спектакль пройдет под сопровождение симфонического оркестра. Для зрителя подготовили такие постановки, как «Ромео и Джульетта» (6+), «Дон Кихот» (6+), «Красавица Ангара» (6+), и «Лебединое озеро» (6+). Завершающей «изюминкой» долгожданного торжества станет гала-концерт фестиваля балета им. н. а. СССР Ларисы Сахьяновой и н. а. РСФСР Петра Абашеева (6+).- Вклад Ларисы Петровны и Петра Тимофеевича в балетное искусство сложно оценить. И мы регулярно чествуем наших прославленных артистов, благодаря которым о бурятской балетной школе узнал весь мир. В этом году наш фестиваль балета приурочен к празднованию 100-летия Республики Бурятия, что, на мой взгляд, очень символично, - сказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.- Весь фестиваль очень значим, но особенно хочется выделить один из таких ярких спектаклей, как «Дон Кихот». На сцене его покажут 2 ноября. Заглавные партии исполнят ведущие солисты театра Станиславского Субедей Дангыт и Камилла Исмагилова. Стоит отметить, что Субедей является выпускником хореографического колледжа им. Л. П. Сахьяновой и П. Т. Абашеева. От этого важность чувствуется вдвойне. К тому же он не просто солит балета, а заслуженный артист Республики Тыва и лауреат международных конкурсов, - отметил главный балетмейстер театра, заслуженный артист РФ Баярто Дамбаев.Больше недели артисты готовились к выходу на сцену и ежедневно изнуряли себя репетициями. За кулисами переживала и приглашенный дирижер из Монголии Гэрэлцэцэг Туулайхуу. Она будет управлять симфоническим оркестром Бурятского театра оперы и балета на спектакле «Дон Кихот» 2 ноября в 19:00.- Друг нашего театра Гэрэлцэцэг Туулайхуу уже дирижировала оркестром на спектакле «Дон Кихот» в мае. Мы очень рады, что она приехала к нам снова. Когда на сцене выступают артисты балета, прежде всего дирижер задает темп, а от этого зависит качество исполнения, - сказал главный балетмейстер театра Баярто Дамбаев.В основу сюжета романа «Дон Кихот», написанного испанским писателем Сервантесом, лег образ печального рыцаря. Он готов пойти на любые подвиги и благородные поступки во имя любви. Но в балете главный персонаж становится второстепенным. В центре внимания оказывается история совершенно других влюбленных - Китри и Базиля. Именно в облике очаровательной Китри потерянный Дон Кихот улавливает образ его возлюбленной Дульсинеи, но позже она от него ускользает.Фестиваль балета в честь народной артистки СССР Ларисы Сахьяновой и народного артиста РСФСР Петра Абашеева пройдет с 1 по 5 ноября под эгидой празднования 100-летия Республики Бурятия при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства и главы Бурятии, Министерства культуры Бурятии. Билеты можно приобрести на сайте uuopera.ru и в кассе театра, в том числе и по Пушкинской карте.Фото: Егор Бельских