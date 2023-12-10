Технологии будущего атакуют музеи

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В зале Национальной библиотеки Республики Бурятия прошла лекция на тему «Информационные технологии в музейной педагогике». Выступил специально приглашенный гость, научный сотрудник экспозиционно-выставочного отдела Государственного музея истории Санкт-Петербурга Артем Бильчук. Он обратил внимание всех присутствующих на то, что в современном мире музеям необходимо подстраиваться под быстро развивающиеся технологии и постепенно внедрять их в свою концепцию.- Теперь у людей впечатление о музее создается еще до того, как они приходят в него. Сейчас эти учреждения активно взаимодействуют с социальными сетями, где распространяют контент и анонсы мероприятий. Острее всего это стало заметно во времена пандемии. Закрываясь на карантин, музеи стали рассказывать о себе в Тик-Токе, завели ютьюб-каналы и прочее. Все эти инструменты заставили большую часть аудитории посмотреть на исторические коллекции другими глазами, - говорит Артем Бильчук.На самом деле музеи пытаются использовать различные инструменты не только для того, чтобы рассказать о себе подробнее, но и чтобы завлечь новую аудиторию, которая пресытилась предлагаемыми вариантами развлечений. Из-за этого музеи вынуждены конкурировать с другими видами досуга.В качестве примера можно рассмотреть музей железных дорог России, который имеет свой собственный симулятор поезда. Копия полностью идентична оригиналу. В ней можно понажимать различные кнопки, подергать рычаги и т. д. Но самое главное - есть экран. На нем демонстрируется целый путь новоиспеченного машиниста, создавая ощущение реальной поездки. Такой интерактив привлек сразу все возрастные категории посетителей.- Интерактив - это необязательно физическое взаимодействие. Оно может быть и визуальным. Взять тот же городской историко-краеведческий музей в Полярном. Я был в нем несколько месяцев назад и оказался на десятиминутной цифровой экскурсии. Это их собственный проект дополненной реальности. Тебе дают VR-очки и предлагают «прогуляться» по городу Полярному 100-летней давности. Сложно представить, сколько усилий они потратили, чтобы отрисовать старинные здания. Однако это одна из самых интересных особенностей данного музея. Шанс «погулять» по старинному городу будоражит сознание публики, даже если ты не живешь в Полярном, - рассказывает Артем Бильчук.В лекции «Информационные технологии в музейной педагогике» было много примеров того, как российские музеи внедряют цифровые технологии в свой архаичный мир. Из перечня таких инструментов можно выделить: цифровые проекции старинных городов, использование видеопроекторов, монофоны, голографические витрины, очки виртуальной реальности, 3D-копии экспонатов, виртуальные примерочные, цифровых рассказчиков, киоски с сенсорными панелями, иммерсивные спектакли и много другого.- Технологии, безусловно, завораживают. Посетители не просто любят взаимодействовать с чем-то современным, но и это стало для них нормальным. Однако важно помнить про рамки. Соблюдать грань между тотальным развлечением и культурой походов в музеи. А также трезво оценивать, насколько нужны те или иные технологии именно в вашем музее. Ведь каждое подобное оборудование очень дорогостоящее, - отметил Артем Бильчук.Вопрос о том, насколько нашим музеям нужны цифровые приблуды, остался открытым. Как оказалось, музеи Бурятии вовсе не отстают от западных инноваций. У нас уже есть тривизор, гид с дополненной реальностью, QR-коды, цифровые информационные стенды и прочее.- Многое из перечисленного на лекции у нас уже есть. Оживление предметов, поиграть на картах, собрать районы. Это все давным-давно имеется. Единственное, меня зацепил звуковой душ. Его у нас пока еще нет. Но это дорогая технология, на которую необходимы деньги. Со временем будет, но потом. Данный вариант мы обязательно рассмотрим попозже, - поделилась мнением директор Национального музея Бурятии Татьяна Бороноева.