Культура 10.12.2023 в 13:20

Жители Улан-Удэ представили 3D-проекцию о Бурятии в Санкт-Петербурге

Команда ВГИК продемонстрировала свой медиапроект на всероссийском конкурсе (видео)
A- A+
Текст: Анастасия Удовенко
Жители Улан-Удэ представили 3D-проекцию о Бурятии в Санкт-Петербурге

Республика Бурятия представила мэппинг-проект на финале Всероссийского конкурса современного медиаискусства «Страна СВЕТА» в Санкт-Петербурге.

Для команды из Улан-Удэ импульсом к созданию конкурсного мэппинга стало желание раскрыть перед зрителями «неизведанный и сказочный мир предков, ведь Бурятия — место сплетения культур и цивилизаций». В работе были отражены главные символы родного края. Ими стали высокие горы Саян, круглогодичное солнце, байкальская нерпа и многое другое.


В течении двух дней, 9 и 10 декабря в рамках творческого соревнования, десять участников из разных уголков России, с помощью 3D мэппинг-технологий рассказывали зрителям о Малых родинах на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Под световое представление задействовали фасады Главного штаба и Штаба Гвардейского корпуса. На площади более 8,5 тысяч квадратных метров развернули огромное представление, включающее в себя полноценное мультимедийное шоу, посвященное 320-летию со дня основания Санкт-Петербурга.

«Работа команды из Улан-Удэ показалась мне одной из самых сильных. Было очень интересно наблюдать за тем, как менялась картинка на протяжении всего видео. История, показанная в проекте погрузила меня в теплые воспоминания о доме и родной земле. Надеюсь, что наши земляки одержат победу, так как работа действительно достойна первого места»,

 - поделилась впечатлениями с места событий Александра, жительница Улан-Удэ.
 


Фото: Анастасия Удовенко 

Теги
Культура творчество Санкт-Петербург

Все новости

Жители Улан-Удэ жалуются на опаздывающих в театры
10.12.2023 в 17:53
В Бурятии прокуратура возьмется за яйца супермаркетов
10.12.2023 в 15:37
В столице Бурятии попрощались с молодым бойцом, погибшим в ДНР
10.12.2023 в 14:13
В Бурятии напомнили, при каких температурах отменяют занятия в школах
10.12.2023 в 13:43
Жители Улан-Удэ представили 3D-проекцию о Бурятии в Санкт-Петербурге
10.12.2023 в 13:20
В Бурятии двум малышам провели сложную операцию на черепах
10.12.2023 в 12:56
В Бурятии 69-летний сельчанин погиб при пожаре
10.12.2023 в 11:26
В Бурятии прокурор навестил подростков в закрытой спецшколе
10.12.2023 в 11:11
Технологии будущего атакуют музеи
10.12.2023 в 07:00
Главу района в Бурятии обвиняют в убийстве
09.12.2023 в 20:46
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 декабря

Читайте также
Технологии будущего атакуют музеи
Эксперт рассказал, как современные технологии буквально оживляют современные музеи
10.12.2023 в 07:00
Успех внутри национального проекта
Как бурятская культура расцвела за 626 миллионов рублей
06.12.2023 в 14:59
В Иволгинске выбрали самую красивую девушку района
12 конкурсанток боролись за титул самой главной красавицы
04.12.2023 в 13:10
Мальчик из Улан-Удэ снялся в комедийном сериале на федеральном телеканале
Эрдэни сыграл вместе с Михаилом Пореченковым и Иваном Охлобыстиным
29.11.2023 в 15:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru