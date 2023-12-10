Жители Улан-Удэ представили 3D-проекцию о Бурятии в Санкт-Петербурге

Республика Бурятия представила мэппинг-проект на финале Всероссийского конкурса современного медиаискусства «Страна СВЕТА» в Санкт-Петербурге.

Для команды из Улан-Удэ импульсом к созданию конкурсного мэппинга стало желание раскрыть перед зрителями «неизведанный и сказочный мир предков, ведь Бурятия — место сплетения культур и цивилизаций». В работе были отражены главные символы родного края. Ими стали высокие горы Саян, круглогодичное солнце, байкальская нерпа и многое другое.







В течении двух дней, 9 и 10 декабря в рамках творческого соревнования, десять участников из разных уголков России, с помощью 3D мэппинг-технологий рассказывали зрителям о Малых родинах на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Под световое представление задействовали фасады Главного штаба и Штаба Гвардейского корпуса. На площади более 8,5 тысяч квадратных метров развернули огромное представление, включающее в себя полноценное мультимедийное шоу, посвященное 320-летию со дня основания Санкт-Петербурга.