Бурятия достигла культурного прорыва

Национальные проекты России, инициированные президентом нашей страны Владимиром Путиным, изменили жизнь в регионах раз и навсегда. Благодаря федеральному финансированию в Бурятии появилось многое. Подробнее об инновациях в сфере культуры расскажет «Номер один».Нацпроекты, принятые в России в 2018 году, направлены на обеспечение научно-технологического и социально-экономического развития страны, повышение уровня жизни, а также на создание условий и возможностей для реализации таланта каждого человека. В список приоритетных направлений вошли многие сферы жизни. Одна из них - культура. Реализация одноименной программы началась в Бурятии в 2019 году и сильно преобразила просветительскую деятельность региона.Только за 2023 год в Бурятии по государственной программе «Культурная среда» современным оборудованием оснастили пять музеев и три театра. А также модернизировали аж 15 объектов культуры.За этот год в рамках реализации проектов более 24 млн рублей, выделенных из федерального бюджета, ушли на оснащение пяти музеев современным интерактивным оборудованием. Оно появилось в Сосново-Озерском музее им. Ц. С. Сампилова, в музее истории и развития традиционных народных промыслов Курумканского района, художественно-историческом объединении города Северобайкальск, а также в краеведческих музеях Хоринска и Кяхты.- В Сосново-Озерском музее им. Ц. С. Сампилова установили сенсорные столы, портативную аудиосистему, интерактивные доску и организационную технику, многое другое оборудование. Особый интерес у детей вызвали интерактивные полы и песочница, которые управляются через планшет с более чем 60 разными видами игр. Экспозиционное пространство музея стало одной из самых современных в Бурятии систем аудиовизуального проецирования, - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Кроме того, благодаря освоению федерального бюджета в 2023 году новое оборудование появилось в театрах. По последнему слову техники преобразились Бурятский государственный академический театр оперы и балета, Государственный русский драматический и Молодежный художественный театры. Для них на 30 млн рублей приобрели световое и звуковое оборудование, мощные микрофоны, диммерные шкафы, программируемые пульты, комплект оборудования для коммутации сигналов, новые экраны, а также обновили механику сцен.- Важно не только грамотно поставить спектакль, но и оснастить театр. Можно создать очень хороший спектакль с невероятной актерской игрой, но если все это правильно не подсветить, то и эффект будет не тот. Мы представляли культуру Бурятии в Монголии, наши артисты восхитили зрителей, многие уходили со слезами на глазах. Все номера были очень грамотно подсвечены. Хочется, чтобы у нас в театрах был такой же размах и мы приблизились к этому с нацпроектом «Культура», - сказала Соелма Дагаева.Еще одна новая музыкальная площадка за 5,7 млн рублей появилась в Доме культуры «Байкал» специально для жителей Северобайкальска. Там открылся виртуальный концертный зал. Новый цифровой комплекс, оснащенный мультимедийным и звуковым оборудованием, позволяет вести трансляцию в высоком качестве из центральных концертных залов и театров России.- Он позволяет слушать концерты известных российских коллективов и солистов во всех регионах РФ в режиме онлайн и в записи, тем самым создает новый способ коммуникации, формирует единое культурно-музыкальное пространство и помогает расширить аудиторию, - объяснила министр культуры Бурятии.Но на этом «цифровая культура» не остановилась. В рамках одноименного федерального проекта на территории Бурятии произвели оцифровку книжных памятников, рукописей и печатных изданий. Которые имеют историческую, духовную, материальную и культурную ценность.- В 2023 году специалисты оцифровали 78 книг. Среди них первые учебные издания (буквари, задачники по арифметике, грамматика бурят-монгольского языка), книги общественно-политической тематики (постановления, резолюции, первые законодательные и директивные документы молодой республики и др.), первые художественные произведения бурятских писателей, переводные издания, - сообщили в Министерстве культуры РБ.Сотни работников культуры Бурятии прошли обучение по программам повышения квалификации в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Только за 2023 год в 16 российских центрах повышения квалификации творческих и управленческих кадров прошли учебу 388 человек. Из них 337 уже получили сертификацию. Остальные завершат обучение до конца года.- Нам важно, чтобы работники в сфере культуры прошли курсы по повышению квалификации. Курс прослушают как работники с большим стажем и опытом, так и недавно пришедшие, новые сотрудники. Время не стоит на месте, задает ритм, модели и технологии совершенствуются, нам важно быть в курсе последних тенденций, чтобы использовать новшества в своей работе, - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева. - Так как требования к уровню квалификации постоянно повышаются и растет необходимость освоения инновационных методов решения текущих профессиональных задач.Стоит отметить, что в Бурятии еще есть тысячи представителей общественного движения «Волонтеры культуры». Их координатором является Республиканская детско-юношеская библиотека, которая работает над популяризацией идей добровольчества, привлечением добровольцев и организацией их обучения, участия в подготовке и проведении массовых культурных мероприятий и акций.В этом году волонтеры культуры приняли участие в более 30 мероприятиях, в том числе в І Международном кинофестивале детского и семейного кино «Хрустальный нерпенок», акции «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры» в Этнографическом музее народов Забайкалья, проекте благоустройства от объединения «Старый город», праздновании 100-летия Республики Бурятия, в книжном фестивале «Бумажный ключ» и т. д.- 2023 год завершается, но в следующем году национальный проект «Культура», инициированный президентом России Владимиром Путиным, обязательно продолжится. Благодаря его реализации, федеральному и республиканскому финансированию нам удастся подарить новую жизнь многим другим культурным зданиям, которые обветшали. Современные, комфортные условия будут способствовать развитию талантов и творческих инициатив. В 2022 году начата, продолжена в 2023-м и завершится в будущем, 2024 году реализация двух масштабных мероприятий: реконструкция тетра кукол «Ульгэр» и строительство центра культурного развития в городе Бабушкин, - подытожила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Работа продолжится не только по федеральному проекту «Культурная среда», но и по проектам «Творческие люди» и «Цифровая культура». Впереди только одна задача - сделать культуру доступной не только для жителей Улан-Удэ, но и для людей из самых отдаленных уголков Бурятии.Фото: Министерство культуры Бурятии