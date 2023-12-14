В Улан-Удэ пройдет литературный вечер в честь еравнинского поэта

Литературный вечер, посвященный 75-летию Намжила Нимбуева, станет заключительным мероприятием, которое пройдёт в рамках юбилейного года поэта.



Публику также ожидает выступление студентов ВСГИК, театральных коллективов. Со своими работами также выступят студенты хореографического колледжа Ангелика Колесова и Диана Саватеева - их готовили для I Всероссийского конкурса балетмейстерских работ.



Начало в 15:00. Возрастной ценз: 12+