Культура 14.12.2023 в 16:01
В Улан-Удэ пройдет литературный вечер в честь еравнинского поэта
Мероприятие состоится 16 декабря на малой сцене Буряад театра.
Текст: Ольга Лазарева
Литературный вечер, посвященный 75-летию Намжила Нимбуева, станет заключительным мероприятием, которое пройдёт в рамках юбилейного года поэта.
Публику также ожидает выступление студентов ВСГИК, театральных коллективов. Со своими работами также выступят студенты хореографического колледжа Ангелика Колесова и Диана Саватеева - их готовили для I Всероссийского конкурса балетмейстерских работ.
Начало в 15:00. Возрастной ценз: 12+
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