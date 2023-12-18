Культура 18.12.2023 в 12:48

В Бурятии приёмные семьи вынуждены выплачивать долги родных горе-родителей

Чужие счета за коммуналку переходят им «по наследству»
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии приёмные семьи вынуждены выплачивать долги родных горе-родителей
Неожиданно много проблем было озвучено на ежегодном районном собрании опекунов. Казалось бы, пополнение в семье должно приносить положительные эмоции, но на деле опекуны нередко сталкиваются с трудностями, решить которые в одиночку практически невозможно, - сообщает газета «Байкальские огни». 

Непросто, оказывается, добиться алиментов от родителей приёмных детей. Они могут находиться в розыске, просто уклоняться от родительских обязательств, о чём опекунам нужно лично уведомлять судебных приставов. 

Но всё это меркнет на фоне обязательств, которыми детей наделило действующее законодательство. Бывают случаи, когда приёмные дети имеют в собственности долю в квартире или комнате, за что им начисляется налог. Оплата за отопление, свет, мусор – всё это ложится на плечи опекунов. А если родные родители накопили долги, то и они переходят «по наследству» приёмной семье. И совершенно не важно, возникли они после усыновления ребёнка или накопились задолго до этого. 

Так, в одной из семей района неожиданно узнали, что их приёмный ребёнок имеет в собственности долю в муниципальной комнате, находящейся в г. Улан-Удэ. И только за отопление в этой комнате набежал долг более чем на 400 тысяч рублей. Приёмная мать в растерянности: где взять деньги, чтобы погасить эту задолженность? Хуже того, как она сама рассказывает, некие представители ресурсоснабжающей организации вычислили адрес её проживания и теперь приезжают в село, требуя решить эту проблему.

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