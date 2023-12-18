Культура 18.12.2023 в 16:04
В Бурятии рассказали об искусном кузнеце, шамане и целителе
Мастер Дондок Дараев изготавливал украшения для настоящей принцессы
Текст: Ольга Лазарева
Директор центральной библиотеки в г. Закаменск Лариса Ардаева продолжает рассказывать о своих выдающихся земляках. На этот раз она подробнее рассказала о Дондоке Дараеве. Напомним, снимок его скульптуры появился на первой космической фотовыставке, проходящей на борту МКС.
- Многие знают Дондока Доржиевича как искусного кузнеца, дархана. А многим он известен как шаман, хранитель рода, мощнейший психолог и целитель. Еще он интересный собеседник, - говорит Лариса Ардаева.
Дондок Доржиевич или Дондок таабай, как его уважительно величают земляки, родился 30 марта 1964 года третьим ребенком в многодетной семье. В 1981 году окончил Баянгольскую среднюю школу, службу в рядах Советской армии закончил командиром роты батальона обеспечения учебного процесса Благовещенского высшего танкового училища. Как и водится, молодые годы изрядно помотали его, испытывая на прочность. В поиске своего истинного «Я» Дондок попробовал себя в различных профессиях, поработал в больших и малых коллективах. Но истинное свое предназначение нашел у себя на родине – ему было предначертано продолжить дело своих предков, ведь в роду у Дараевых были кузнецы, коновалы, лекари, меткие охотники.
Обосновавшись у себя на родине, Дондок Доржиевич открыл кузницу - мастерскую, где вместе с братьями по крупицам набирался опыта, учился, творил, искал себя.
Сегодня он уже признанный дархан, чьи эксклюзивные изделия, выполненные в единственном экземпляре (ювелирные украшения, ножи, конские снаряжения, шаманские атрибуты) известны далеко за пределами Бурятии. Многие вещи, созданные мастером, находятся в частной коллекции известных политиков и бизнесменов.
Статуэтка «4 хушэтэн» находится в коллекции Музея искусств г. Иркутск.
- Ещё в 1994 году по заказу Правительство Республики Бурятия, будучи совсем молодым ювелиром, Дондок выполнил красивейший комплект серебряных украшений для тайской принцессы. Эта уникальная работа – высшая хвала его мастерству, как ювелиру! И уже в 1995 году, к 100-летию Гэсэриады, уникального события для Бурятии, под руководством Дондока Доржиевича команда чеканщиков изготовила шлем, кольчугу, меч Гэсэра – эпического героя бурятских сказаний, сына небесного божества, посланного в мир для борьбы с силами зла. Позже по заказу Д-Н. Дугарова, народного художника России, Дондок Доржиевич изготовил девять знамен Гэсэра, - рассказала заведующая библиотекой.
Такие интересные и совершенно разные работы мастера без лишних слов показывают его высшее мастерство. Создавая свои шедевры, Дондок Доржиевич работает одновременно как плотник и кузнец, обрабатывает не только железо и металл, но и камень. Как ювелир искусно работает с золотом и серебром. Свои изделия мастер выполняет, комбинируя разные техники: литье, чеканку, гравировку, филигрань, золочение, инкрустацию драгоценными и полудрагоценными камнями.
В последние годы мастер большое внимание уделяет работам буддийской тематики. Это уникальное явление, нонсенс, когда дархан, будучи признанным шаманом искусно изготавливает буддийскую атрибутику. Сам Хамбо Лама Дамба Аюшеев, глава Буддийской традиционной сангхи России приглашает его выполнить сложнейшие работы для буддийских храмов.
По его словам, он очень осмысленно пришел к буддийской тематике. Глубоко размышляя над тем, сколько же оружия, стрел, ножей было изготовленного его предками, он выбрал созидание во благо. Теперь даже сыну, своему преемнику он не разрешает изготавливать ножи и другие предметы оружия.
- Рассуждая на эту тему, Дондок Доржиевич рассказал интересный случай о том, как он выполнил первую буддийскую работу. В 1999 году его нашел монгольский лама по имени Сyхэ. Принес на восстановление одну из редчайших статуэток Богдо Гэгэна чеканки 1826 года. Таких статуэток в мире всего три. Один хранится во Внутренней Монголии, второй в Монголии, а третий каким-то чудом нашелся в заброшенном складе местности Гурульба Иволгинского района. Статуэтка была едва узнаваема, так как была раздавлена в лепешку. Необходимо было отреставрировать, восстановить святыню. В течение целого года Дондок Доржиевич вытягивал, формовал статуэтку. В итоге мастер выполнил тончащую работу, полностью восстановив его, - отметила Лариса Ардаева.
В 2020 - 2022 годах мастер работал над созданием статуи Будды долголетия Амитаюс для Санагинского дацана. Фото на котором запечатлен процесс работы Дондока Доржиевича над скульптурой, сегодня участвует в первой космической фото выставке "В космос русской души", которая проходит на борту МКС.
В ноябре 2022 года им воссоздана копия статуи Зандан Жуу. Эта удивительная работа была преподнесена Далай ламе XIV во время учений в Дхарамсале делегацией из Бурятии.
- Многие знают Дондока Доржиевича как искусного кузнеца, дархана. А многим он известен как шаман, хранитель рода, мощнейший психолог и целитель. Еще он интересный собеседник, - говорит Лариса Ардаева.
Дондок Доржиевич или Дондок таабай, как его уважительно величают земляки, родился 30 марта 1964 года третьим ребенком в многодетной семье. В 1981 году окончил Баянгольскую среднюю школу, службу в рядах Советской армии закончил командиром роты батальона обеспечения учебного процесса Благовещенского высшего танкового училища. Как и водится, молодые годы изрядно помотали его, испытывая на прочность. В поиске своего истинного «Я» Дондок попробовал себя в различных профессиях, поработал в больших и малых коллективах. Но истинное свое предназначение нашел у себя на родине – ему было предначертано продолжить дело своих предков, ведь в роду у Дараевых были кузнецы, коновалы, лекари, меткие охотники.
Обосновавшись у себя на родине, Дондок Доржиевич открыл кузницу - мастерскую, где вместе с братьями по крупицам набирался опыта, учился, творил, искал себя.
Сегодня он уже признанный дархан, чьи эксклюзивные изделия, выполненные в единственном экземпляре (ювелирные украшения, ножи, конские снаряжения, шаманские атрибуты) известны далеко за пределами Бурятии. Многие вещи, созданные мастером, находятся в частной коллекции известных политиков и бизнесменов.
Статуэтка «4 хушэтэн» находится в коллекции Музея искусств г. Иркутск.
- Ещё в 1994 году по заказу Правительство Республики Бурятия, будучи совсем молодым ювелиром, Дондок выполнил красивейший комплект серебряных украшений для тайской принцессы. Эта уникальная работа – высшая хвала его мастерству, как ювелиру! И уже в 1995 году, к 100-летию Гэсэриады, уникального события для Бурятии, под руководством Дондока Доржиевича команда чеканщиков изготовила шлем, кольчугу, меч Гэсэра – эпического героя бурятских сказаний, сына небесного божества, посланного в мир для борьбы с силами зла. Позже по заказу Д-Н. Дугарова, народного художника России, Дондок Доржиевич изготовил девять знамен Гэсэра, - рассказала заведующая библиотекой.
Такие интересные и совершенно разные работы мастера без лишних слов показывают его высшее мастерство. Создавая свои шедевры, Дондок Доржиевич работает одновременно как плотник и кузнец, обрабатывает не только железо и металл, но и камень. Как ювелир искусно работает с золотом и серебром. Свои изделия мастер выполняет, комбинируя разные техники: литье, чеканку, гравировку, филигрань, золочение, инкрустацию драгоценными и полудрагоценными камнями.
В последние годы мастер большое внимание уделяет работам буддийской тематики. Это уникальное явление, нонсенс, когда дархан, будучи признанным шаманом искусно изготавливает буддийскую атрибутику. Сам Хамбо Лама Дамба Аюшеев, глава Буддийской традиционной сангхи России приглашает его выполнить сложнейшие работы для буддийских храмов.
По его словам, он очень осмысленно пришел к буддийской тематике. Глубоко размышляя над тем, сколько же оружия, стрел, ножей было изготовленного его предками, он выбрал созидание во благо. Теперь даже сыну, своему преемнику он не разрешает изготавливать ножи и другие предметы оружия.
- Рассуждая на эту тему, Дондок Доржиевич рассказал интересный случай о том, как он выполнил первую буддийскую работу. В 1999 году его нашел монгольский лама по имени Сyхэ. Принес на восстановление одну из редчайших статуэток Богдо Гэгэна чеканки 1826 года. Таких статуэток в мире всего три. Один хранится во Внутренней Монголии, второй в Монголии, а третий каким-то чудом нашелся в заброшенном складе местности Гурульба Иволгинского района. Статуэтка была едва узнаваема, так как была раздавлена в лепешку. Необходимо было отреставрировать, восстановить святыню. В течение целого года Дондок Доржиевич вытягивал, формовал статуэтку. В итоге мастер выполнил тончащую работу, полностью восстановив его, - отметила Лариса Ардаева.
В 2020 - 2022 годах мастер работал над созданием статуи Будды долголетия Амитаюс для Санагинского дацана. Фото на котором запечатлен процесс работы Дондока Доржиевича над скульптурой, сегодня участвует в первой космической фото выставке "В космос русской души", которая проходит на борту МКС.
В ноябре 2022 года им воссоздана копия статуи Зандан Жуу. Эта удивительная работа была преподнесена Далай ламе XIV во время учений в Дхарамсале делегацией из Бурятии.
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