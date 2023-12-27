В Бурятии художники театра оперы и балета нарядили Щелкунчика в дэгэл

Один из главных символов Нового года оделся в национальную бурятскую одежду. Помогли ему художники Бурятского театра оперы и балета. И теперь Щелкунчика в дэгэле можно увидеть на новогодней ёлке в театре, рассказали в Минкультуры РБ.

«Мы поздравляем наших зрителей с наступающим Новым годом и приглашаем посетить нашу музыкальную сказку «Мороз Иванович» с 2 по 6 января. Также предлагаем разглядеть ёлку, установленную на втором этаже в фойе. У нас там появились бурятские Щелкунчики, которых с любовью сделали наши художники»,

- отметил директор БГАТОиБ Дмитрий Дылыков.



Креативный подход оценила и министр культуры Бурятии Соелма Дагаева. Но на этом сюрпризы для театралов не закончились. Бурятский театр оперы и балета дарит подарки самым активным зрителям. Для этого нужно разместить фотографию себя или ребенка на личной странице в ВКонтакте, подписаться и отметить сообщество Бурятского театра оперы и балета, поставить хэштэг #БурятскийЩелкунчик. Подарки получат зрители, набравшие наибольшее количество лайков. Подробнее на странице театра в ВК

Напомним, что с 2 по 6 января в Бурятском театре оперы и балета можно посмотреть музыкальную сказку для всей семьи «Мороз Иванович». Все мероприятия участвуют в программе «Пушкинская карта», подчеркнули в министерстве культуры Бурятии.

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Фото: Егор Бельских, Минкультуры РБ