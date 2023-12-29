Культура 29.12.2023 в 10:23

В Улан-Удэ сняли новый мультфильм на бурятском языке

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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ сняли новый мультфильм на бурятском языке

Команда из детей и деятелей культуры Бурятии сняла первый stop-motion мультфильм, сообщают в Министерстве культуры Бурятии. Совместно с учащимися детской художественной школы им. Р.С. Мэрдыгеева, детско-юношеская библиотека создала первый мультфильм в жанре покадровой анимации.

«Сюжет мультфильма повествует о нелегком пути и поиске друга. Собака встречается с горделивым волком, медведем-интровертом, магическим львом наставником и простым мальчиком», 

- рассказали авторы.


Мультфильм также можно посмотреть в социальных сетях библиотеки:

Ссылка на YouTube: https://youtu.be/XoPtqCXKtuc
Ссылка на VK: https://vk.com/youth_library03?w=wall-105698410_4137

Проект создан при поддержке Минкульта. Как отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, ведомство успешно реализует и другие творческие проекты, связанные с федеральными программами, в том числе национальным проектом «Культура», инициированным президентом России Владимиром Путиным.

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Фото: РДЮБ

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