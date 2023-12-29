В Улан-Удэ состоится открытие главной елки

В столице Бурятии напоминают: сегодня в 17:00 на площади Советов состоится открытие главной городской ёлки «Зимняя сказка» (Возрастное ограничение 0+)

«Горожан ждет яркое представление от творческих коллективов и солистов муниципальных учреждений культуры. За полчаса до начала улан-удэнцев ждет игровая программа от культурно-досуговых учреждений города, зимние мелодии в исполнении Муниципального концертного духового оркестра г. Улан-Удэ»,

- сообщили в мэрии.







Фото: Администрация г. Улан-Удэ