В Улан-Удэ активно очищают крыши от снега и сосулек

В Советском районе управляющие организации ООО «РОС» и ООО «ЖЭУ-2» очистили от снега и сосулек кровли домов по ул. Смолина, 30, 54, Ранжурова, 1, 3, Банзарова, 5, Советская, 9 и других, сообщили в районной администрации.Усилить контроль за уборкой снега с крыш домов и административных зданий руководителям районов на недавнем планерном совещании поручил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.- Уважаемые горожане! Сообщить о несвоевременной очистке крыш многоквартирных домов от снега и сосулек можно по телефону Управления административного контроля Комитета городского хозяйства: 37-72-52, сообщают в мэрии Улан-Удэ.