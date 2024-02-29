Культура 29.02.2024 в 15:14

В Улан-Удэ активно очищают крыши от снега и сосулек

Сообщить о несвоевременной очистке крыши вашего дома можно диспетчеру КГХ
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ активно очищают крыши от снега и сосулек
В Советском районе управляющие организации ООО «РОС» и ООО «ЖЭУ-2» очистили от снега и сосулек кровли домов по ул. Смолина, 30, 54, Ранжурова, 1, 3, Банзарова, 5, Советская, 9 и других, сообщили в районной администрации.

Усилить контроль за уборкой снега с крыш домов и административных зданий руководителям районов на недавнем планерном совещании поручил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

- Уважаемые горожане! Сообщить о несвоевременной очистке крыш многоквартирных домов от снега и сосулек можно по телефону Управления административного контроля Комитета городского хозяйства: 37-72-52, сообщают в мэрии Улан-Удэ. 

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